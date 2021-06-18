Стали известны самые громкие фамилии из нового санкционного списка Евросоюза 3 18.06.2021, 9:55

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Кто из окружения Лукашенко попал под четвертый пакет санкций?

В новом пакете европейских санкций, который собираются опубликовать уже 21 июня, среди прочего будут бизнесмены Алексей Олексин, Александр Зайцев, Сергей Тетерин, Александр Шатров, а также Михаил Гуцериев. Об этом сообщили источники «Нашей Нивы».

Персональные санкции формально влияют только на счета и визы человека, но на практике европейские компании и банки начинают воспринимать нежелательными и бизнесы подсанкционных лиц. Яркий пример — сильный удар по бизнес-империи Александра Шакутина.

Какие места занимают перечисленные люди в рейтинге самых успешных бизнесменов Беларуси — 2019?

Алексин — 4-е место. Он занимается топливом, также владеет «Табакерками».

Зайцев — 10-е место. Его сферы влияния — логистика, стройка. Зайцев ведет бизнес с ОАЭ.

Шатров — 54-е место. С ним ассоциируется бренд «Синезис» и системы интеллектуального видеонаблюдения, способные идентифицировать людей в толпе по лицу. «Синезис» уже под санкциями, поэтому компании были переименованы.

Тетерин только на 108-м месте. Он прежде всего известен как близкий соратник Александра Лукашенко. А его бизнес касается дистрибуции алкоголя и продуктов, а также рынка телерекламы.

Наконец Гуцериев — прежде всего российский бизнесмен. С Беларусью его связывает «Славкалий» и строительство Нежинского горно-обогатительного комбината. Ну и подарки Александру Лукашенко типа «Майбаха».

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