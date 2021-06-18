Стали известны самые громкие фамилии из нового санкционного списка Евросоюза

Стали известны самые громкие фамилии из нового санкционного списка Евросоюза3
- 18.06.2021, 9:55
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Кто из окружения Лукашенко попал под четвертый пакет санкций?
В новом пакете европейских санкций, который собираются опубликовать уже 21 июня, среди прочего будут бизнесмены Алексей Олексин, Александр Зайцев, Сергей Тетерин, Александр Шатров, а также Михаил Гуцериев. Об этом сообщили источники «Нашей Нивы».
Персональные санкции формально влияют только на счета и визы человека, но на практике европейские компании и банки начинают воспринимать нежелательными и бизнесы подсанкционных лиц. Яркий пример — сильный удар по бизнес-империи Александра Шакутина.
Какие места занимают перечисленные люди в рейтинге самых успешных бизнесменов Беларуси — 2019?
Алексин — 4-е место. Он занимается топливом, также владеет «Табакерками».
Зайцев — 10-е место. Его сферы влияния — логистика, стройка. Зайцев ведет бизнес с ОАЭ.
Шатров — 54-е место. С ним ассоциируется бренд «Синезис» и системы интеллектуального видеонаблюдения, способные идентифицировать людей в толпе по лицу. «Синезис» уже под санкциями, поэтому компании были переименованы.
Тетерин только на 108-м месте. Он прежде всего известен как близкий соратник Александра Лукашенко. А его бизнес касается дистрибуции алкоголя и продуктов, а также рынка телерекламы.
Наконец Гуцериев — прежде всего российский бизнесмен. С Беларусью его связывает «Славкалий» и строительство Нежинского горно-обогатительного комбината. Ну и подарки Александру Лукашенко типа «Майбаха».