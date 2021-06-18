Reuters: От коронавируса в мире умерло четыре миллиона человек 18.06.2021, 11:19

Половина всех случаев пришлась на пять стран.

По данным агентства Reuters, от последствий заражений коронавирусом в мире скончались более 4 млн человек, сообщает dw.com.

Пять стран с наибольшим числом жертв пандемии - это США, Бразилия, Индия, Россия и Мексика. На них приходится около 50 процентов всех случаев смерти от COVID-19 в мире. Между тем самый высокий уровень смертности с учетом численности населения зафиксирован в Перу, Венгрии, Боснии и Герцеговине, Чехии и Гибралтаре.

По данным портала Worldometer, по состоянию на утро 18 июня число скончавшихся от последствий COVID-19 составило более 3,85 миллионов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».