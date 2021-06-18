Германия открывает границы для полностью привитых от COVID-19 иностранцев 1 18.06.2021, 12:46

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Правило будет распространяться на всех путешественников, независимо от целей поездки.

С 25 июня в Германию смогут свободно въезжать полностью привитые от коронавируса иностранные граждане стран, которые не входят в ЕС.

Это правило будет распространяться на всех путешественников, независимо от целей поездки, сообщает dw.com.

Сейчас въезжать в Германию гражданам третьих стран можно лишь по определенным, экстренным причинам.

Свидетельство о прививке будут проверять не только полиция, но и авиакомпании.

При этом наличие иммунитета, с точки зрения германских властей, подтверждают лишь прививки признанными в ЕС вакцинами: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

С 1 июля Германия значительно ослабляет критерии, по которым устанавливается предостережения относительно туристических поездок за границу. Украина с 13 июня больше не входит в Германии в список стран риска.

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