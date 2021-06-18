В Польше от коронавируса вакцинировано 26 миллионов человек 18.06.2021, 13:10

Фото: EPA

Из них полностью – почти 11 миллионов.

По состоянию на 18 июня в Польше вакцинировано почти 26 млн человек, из которых полностью – то есть одноразовой вакциной Johnson & Johnson или двумя дозами других сертифицированных в ЕС вакцин – почти 11 млн человек, передает «Польское радио».

По данным Министерства здравоохранения Польши, только за прошедшие сутки – 17 июня – прививку от коронавируса получили более 384 тыс. жителей страны.

Минздрав Польши также сообщил о 190 новых случаях заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались еще 48 человек, у большинства из которых наблюдались сопутствующие заболевания.

Наибольшее количество новых заражений – 27 случаев – зафиксировано в Мазовецком воеводстве. За минувшие сутки в Польше было проведено почти 48 тыс. тестов на наличие коронавируса.

В целом, по состоянию на 18 июня, в Польше подтверждены 2 млн 878 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая почти 75 тыс. летальных исходов.

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