Евродепутаты призвали Борелля потребовать немедленного освобождения Северинца, Афнагеля и активистов «Европейской Беларуси» 1 18.06.2021, 15:09

Инициатором обращения выступил парламентарий из Словакии Иван Штефанец.

Евродепутаты призывали главу дипломатии ЕС проявить солидарность с активистами «Европейской Беларуси». Официальное письмо с призывом отреагировать на приговор Павлу Северинцу и активистам «Европейской Беларуси» адресовано Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Копия письма имеется в распоряжении редакции сайта Charter97.org. Инициатором обращения выступил парламентарий из Словакии Иван Штефанец. Инициативу поддержали бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Всего, под обращением подписались 26 депутатов Европейского парламента.

Публикуем полный текст письма евродепутатов Жозепу Боррелю.

— Мы, нижеподписавшиеся члены Европейского парламента, обращаемся к вам с просьбой уделить повышенное внимание продемократическим заключенным в Беларуси. Глубоко уважая всех женщин и мужчин, которые способны противостоять авторитарному правлению, невозможно принять то, что белорусская оппозиция подвергается таким страданиям. Мы надеемся, что наши действия в Европейском Союзе смогут повлиять на то, с каким обращением сталкиваются конкретные политзаключенные.

Мы просим вас потребовать немедленного освобождения лидеров оппозиции, активистов и блогеров:

Павла Северинца, сопредседателя организационного комитета партии «Белорусская христианская демократия»,

Ирины Счастной, гражданской активистки,

Максима Винярского, активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь»,

Евгения Афнагеля, активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь»,

Андрея Войнича, активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь»,

Павла Юхневича, активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь»,

Дмитрия Козлова, активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Они были приговорены к лишению свободы на сроки от четырех до семи лет Могилевским областным судом 25 мая 2021 года. Процесс проходил за закрытыми дверями, без присутствия представителей общественности, СМИ и близких родственников!

Евросоюзу необходимо проявить солидарность с этими отважными белорусскими гражданами. Такие преступления не могут оставаться безнаказанными и незамеченными. Поведение белорусского режима по отношению к этим ни в чем не повинным людям не может оставаться без внимания. Этот акт требует реакции, и Европейский Союз должен дать четкий сигнал о том, что он не потерпит такого поведения.

Напомним, что 25 мая судья Ирина Ланчева приговорила сопредседателя партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, а также участников гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгеня Афнагеля и Андрея Войнича к 7 годам колонии усиленного режима. К 5 годам колонии усиленного режима приговорены активист «Европейской Беларуси Максим Винярский и ведущий YouTube-канала «Серый кот» Дмитрий Козлов. Редактор телеграм-канала «Мая краіна Беларусь» Ирина Счастная осуждена на 4 года колонии общего режима.

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