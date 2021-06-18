Лукашенко отрежут от валюты 6 18.06.2021, 19:08

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ЕС вводит экономическую блокаду режима.

Евросоюз согласовал пакет жестких экономических санкций против Беларуси, которые отрежут режим Александра Лукашенко от доходов в твердой иностранной валюте.

Санкционный пакет, который задуман как ответ на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске, включает секторальные санкции против ключевых товаров белорусского экспорта.

Европа запретит покупки в Беларуси нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

По словам источников агентства, санкционный пакет был согласован после того, как свои возражения сняла Австрия - единственный член ЕС, призывавший смягчить меры.

В пакет санкций также войдут ограничения на финансовый сектор - запрет на кредиты, операции с ценными бумагами и инвестиционные услуги.

Кроме этого, предполагается ужесточение запрета на поставки оружия, которое режим Лукашенко использует для подавление протестов, уточняет дипломатический источник AFP.

Широкие меры направлены на то, чтобы «ударить Лукашенко по кошельку», подчеркивает он: «Мы говорим о санкциях, которые причинят боль».

Окончательное утверждение пакета, как ожидается, состоится на встрече глав МИД ЕС в понедельник, 21 июня.

Итогом санкций станет удар по притоку твердой иностранной валюты в белорусскую экономику, который на половину обеспечен перепродажей российской нефти, купленной по льготным ценам, продуктами ее переработки, а также калийными удобрениями.

С апреля крупнейший в стране НПЗ «Нафтан» попал под американские санкции, после чего европейские банки отказались кредитовать его поставки, а российские нефтяники приостановили снабжение сырьем, опасаясь попасть под вторичные меры Управления по контролю за иностранными активами.

Вырезанный из долларовой зоны, сектор белорусской нефтепереработки теперь лишится доступа и к расчетам в евро, а в «черных списках» компанию белорусским НПЗ составит «Беларуськалий».

В сумме на продаже нефтепродуктов и удобрений в 2019 году Беларусь заработала 7,5 млрд долларов - 55% всей валютной выручки, поступившей от экспорта в дальнее зарубежье (13,6 млрд долларов).

Валютный голод сулит экономике сложности с погашениями внешнего долга, который составлял 42,1 млрд долларов на 1 января.

При этом золотовалютные резервы НацБанка Беларуси составляют всего 7,76 млрд долларов, из которых только 3,194 млрд приходится на реальную валюту, а остаток размещен в золоте и неликвидных активах.

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