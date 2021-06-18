Euronews: Страны ЕС ограничат закупки табачных изделий из Беларуси 2 18.06.2021, 21:26

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Также планируется усилить эмбарго на поставки оружия.

Страны Евросоюза введут санкции на производителей белорусского табака, пишет Euronews со ссылкой на собственные источники.

Как сообщалось ранее, страны Евросоюза сегодня согласовали экономические санкции против белорусского режима. Они затронут нефтехимическую и банковскую сферы, телекоммуникации, калийное производство. Принятие санкций запланировано на следующий четверг.

Как отмечает Euronews, страны ЕС договорились запретить экспорт в Беларусь любого коммуникационного оборудования, которое может быть использовано для шпионажа. Также планируется усилить эмбарго на поставки оружия.

Новостью является то, что ЕС наложит ограничения на закупки табачных изделий из Беларуси.

Стоит добавить, что большая часть сигарет из Беларуси попадает в страны ЕС в виде контрабанды.

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