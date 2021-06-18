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Глава МИД Австрии: Санкции против режима Лукашенко будут жесткими

  • 18.06.2021, 22:05
  • 1,398
Глава МИД Австрии: Санкции против режима Лукашенко будут жесткими

Александр Шаленберг заявил, что страны ЕС согласовали санкции против режима.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг заявил, что санкции против белорусских властей будут «жесткими и целенаправленными».

«Рад, что мы нашли согласие по санкциям, которые являются жесткими и целенаправленными. Только что произошел очень хороший обмен мнениями со Светланой Тихановской о дальнейших шагах. С нетерпением жду нашей встречи в понедельник», — говорится в сообщении МИД Австрии в твиттере.

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