Стало известно, какие белорусские компании попадут под новые санкции ЕС 3 18.06.2021, 22:54

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фото: global look press

Список.

Под новые санкции Евросоюза попадут следующие белорусские компании: Logex, Новая нефтяная компания, Sohra, Bremino Group, Globalcustom, Белаэронавигация, МАЗ и БЕЛАЗ. Об этом сообщает литовский ресурс 15min.lt.

Logex — это таможенный брокер. Его связывают с бизнесменом Александром Шакутиным, который уже внесен в санкционный список ЕС.

Новая нефтяная компания была создана в 2020 году для поставок альтернативной российской нефти в Беларусь и экспорта белорусских нефтепродуктов. В числе ее акционеров называют Алексея Олексина, Николая Воробья (оба — в "черном списке" ЕС), Михаила Гуцериева (давнего партнера Александра Лукашенко). ННК не входит в государственный концерн "Белнефтехим".

Sohra занимается экспортом белорусских грузовиков, тракторов стройматериалов и калийных удобрений. Компания зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах и принадлежит Александру Зайцеву, близкому партнеру Олексина.

Bremino group — компания Зайцева, Олексина и Воробья. Как сообщается, эта компания занимается ввозом "санкционных товаров" в Россию через Беларусь.

Globalcustom занимается транзитными и логистическими услугами. Ее связывают с именем Виктора Шеймана — управляющего делами Таракана, недавно отправленного в отставку. Именно эта компания в 2020 году учредила первое в Беларуси частное охранное предприятие "Гардсервис".

Белаэронавигация — государственная компания, предоставляющая услуги аэронавигации в белорусском воздушном пространстве.

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