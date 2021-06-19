закрыть
19 июня 2021, суббота, 8:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экономист: В Беларуси назревает дефицит валюты и ускоренная девальвация рубля

  • 19.06.2021, 8:03
  • 3,586
Экономист: В Беларуси назревает дефицит валюты и ускоренная девальвация рубля

Власти попали в сложную ситуацию.

10 июня Европейский парламент одобрил резолюцию по Беларуси, в которой, кроме политических заявлений, речь идет и про секторальные экономические санкции.

Вчера стали известны самые громкие фамилии из нового санкционного списка Евросоюза.  Среди них — бизнесмены из близкого круга Лукашенко, занимающиеся экспортом топлива и калием.

Также вчера Евросоюз согласовал пакет жестких экономических санкций, которые отрежут режим Лукашенко от доходов в твердой иностранной валюте. Европа запретит покупки в Беларуси нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений. В пакет санкций также войдут ограничения на финансовый сектор - запрет на кредиты, операции с ценными бумагами и инвестиционные услуги. Появился и конкретный список белорусских компаний, которые попадут под новые санкции ЕС.

Сайт Charter97.org поговорил с доктором экономических наук, профессором Борисом Желибой о том, как санкции скажутся на белорусской экономике. 

– Как скажутся на доходах бюджета санкции против главных экспортных отраслей и финансового сектора?

– Скажется отрицательно, правда, это будет не сразу. Всякие такие экспортные и экономические системы довольно инерционные. Персональные санкции против известных бизнесменов, например, Алексина или Зайцева, работают не только против них, но и против компаний, которые они возглавляют. Такие санкции будут постепенно, скажем так, угнетать деятельность этих организаций. 

Самое опасное для режима – это так называемые секторальные санкции против экспортных позиций. Это нефтепродукты, в первую очередь «Нафтан», калийные удобрения – «Беларуськалий», а также «Гродно Азот». Для этих предприятий санкции будут наиболее чувствительны, если они будут введены.

После того, как санкции вступят в силу, они ударят по экспорту. Хотя «премьер-министр» Головченко заявил, что они насчитали не более 3% потерь ВВП, и они якобы могут как-то переориентировать потоки белорусских нефтепродуктов и удобрений, которые идут в Евросоюз, на восток. Однако это легко сказать и трудно сделать. 

У властей могут быть потери от сокращения экспорта, которые сейчас хорошо выглядит. В первую очередь пострадает валютная выручка. Если начнется ощущаться дефицит валюты, которого у нас нет (но мы можем увидеть через 2-3 месяца), то это создаст напряжение на валютном рынке, спросе на валюту и так далее. Калийные удобрения у нас покупают три основных государства – Китай, Индия и Бразилия. Опять-таки тут еще играют и американские санкции, которые имеют вторичный фактор. Они действуют против любых партнеров, которые закупают нашу продукцию. Это тоже может привести к сокращению экспорта.

Первое, что мы увидим, как индикатор - это ускоренная девальвация белорусского рубля. Если это наступит, то надо понимать, что это следствие действия этих санкций.

По бюджету как это пройдет? Бюджет получает доходы от внешнеэкономической деятельности. В первую очередь это таможенные пошлины от наших удобрений, нефти и нефтепродуктов. Это означает, что бюджет не будет дополучать доходы. А сколько у нас бюджетников в стране? Это и врачи, и учителя, и чиновники, и силовики. Конечно, здесь начнутся проблемы. Как у нас это всегда это бывает, пострадают не чиновники, а врачи и учителя.

– К каким еще последствиям могут привести новые санкции от ЕС, если учитывать, что еще есть ограничения от США против предприятий концерна «Белнефтехим»?

– Я читал, что они и по срокам совпадут, то есть американцы тоже что-то еще прибавят 23-24 июня. Уже есть первые признаки последствий, некоторые банки отказываются проводить долларовые расчеты, порты в Балтийском море не хотят принимать грузы, которые направлены в Беларусь, и так далее. Если санкции будут иметь вторичные действия, то могут ударить и по долларовым расчетам. Конечно, американцы могут добавить что-то еще. Я думаю, что воздушная блокада в ближайшее время тоже сохранится, которая приносит потери. Как говорится, для белорусской экономики это не пройдет без следа. 

– Многие эксперты отмечают, что главным предприятиям придется работать на склад из-за санкций. А что будет потом, когда склад будет полон?

– Наши склады как бы безразмерные, потому что кто-то из чиновников в экономике заявил, что все хорошо, склады разгружаются, но они у нас всегда были со сверхнормативным остатком. Общей нормой считается, что на складе должно лежать не более 50% продукции месячного выпуска конкретного предприятия. У нас эти нормативы всегда были, так сказать, превышены. Насколько я знаю, лежало и 60%, и больше в последнее время. Как они будут разгружать – посмотрим по статистике. 

Конечно, капитал будет замораживаться, что нарушит кругооборот, замедлит его. Это опять же вызовет падение выручки и зарплат. Перспективы, как говорится, известны. Мы уже проходили. Например, наша легкая промышленность умеет затариваться на много месяцев, а иногда на год и больше в зависимости от отрасли. У них продукция не скоропортящаяся – одежда, обувь и так далее. Если скоропортящаяся продукция, то все намного хуже.

– В резолюции ЕС также речь шла и об отключении белорусских банков от SWIFT. Насколько это будет сильный удар по экономике страны?

– Вы знаете, большинство экспертов, к которым я присоединяюсь, говорят, что такого не будет. В мире было только два таких случая – Иран и Северная Корея. Конечно, «спецы» от власти просчитывают, как жить без SWIFT. Есть заявления, что мы будем делать расчеты через российские банки, как-то нужно уходить от международных карточных систем расчетов, но, наверное, у каждого есть VISA или Mastercard. Это не остановит экономику, но скажется на скорости расчетов. Как недавно заявил экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич«расчеты будут проводиться, но они будут проводиться крайне медленно». Если SWIFT дает результаты через минуты, то без него они будут идти неделями. Это ухудшит состояние экономики и предприятий.

– Как экономические санкции могут сказаться на финансах страны, курсе рубля и доходах населения? Может ли это усилить недовольство людей властью?

– Конечно может. Я повторюсь, многие думают, что санкции где-то там, против конкретных предприятий, только у них хуже станет. Экономика взаимосвязана и взаимозависима. Нам грозит понижение и так невысокого уровня жизни у населения, это факт. Перемены коснутся всех и каждого.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин
Чтобы побеждать, нужно наступать!
Чтобы побеждать, нужно наступать! Telegram-канал «Баста!»