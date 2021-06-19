Экономист: В Беларуси назревает дефицит валюты и ускоренная девальвация рубля 19.06.2021, 8:03

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Власти попали в сложную ситуацию.

10 июня Европейский парламент одобрил резолюцию по Беларуси, в которой, кроме политических заявлений, речь идет и про секторальные экономические санкции.

Вчера стали известны самые громкие фамилии из нового санкционного списка Евросоюза. Среди них — бизнесмены из близкого круга Лукашенко, занимающиеся экспортом топлива и калием.

Также вчера Евросоюз согласовал пакет жестких экономических санкций, которые отрежут режим Лукашенко от доходов в твердой иностранной валюте. Европа запретит покупки в Беларуси нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений. В пакет санкций также войдут ограничения на финансовый сектор - запрет на кредиты, операции с ценными бумагами и инвестиционные услуги. Появился и конкретный список белорусских компаний, которые попадут под новые санкции ЕС.

Сайт Charter97.org поговорил с доктором экономических наук, профессором Борисом Желибой о том, как санкции скажутся на белорусской экономике.

– Как скажутся на доходах бюджета санкции против главных экспортных отраслей и финансового сектора?

– Скажется отрицательно, правда, это будет не сразу. Всякие такие экспортные и экономические системы довольно инерционные. Персональные санкции против известных бизнесменов, например, Алексина или Зайцева, работают не только против них, но и против компаний, которые они возглавляют. Такие санкции будут постепенно, скажем так, угнетать деятельность этих организаций.

Самое опасное для режима – это так называемые секторальные санкции против экспортных позиций. Это нефтепродукты, в первую очередь «Нафтан», калийные удобрения – «Беларуськалий», а также «Гродно Азот». Для этих предприятий санкции будут наиболее чувствительны, если они будут введены.

После того, как санкции вступят в силу, они ударят по экспорту. Хотя «премьер-министр» Головченко заявил, что они насчитали не более 3% потерь ВВП, и они якобы могут как-то переориентировать потоки белорусских нефтепродуктов и удобрений, которые идут в Евросоюз, на восток. Однако это легко сказать и трудно сделать.

У властей могут быть потери от сокращения экспорта, которые сейчас хорошо выглядит. В первую очередь пострадает валютная выручка. Если начнется ощущаться дефицит валюты, которого у нас нет (но мы можем увидеть через 2-3 месяца), то это создаст напряжение на валютном рынке, спросе на валюту и так далее. Калийные удобрения у нас покупают три основных государства – Китай, Индия и Бразилия. Опять-таки тут еще играют и американские санкции, которые имеют вторичный фактор. Они действуют против любых партнеров, которые закупают нашу продукцию. Это тоже может привести к сокращению экспорта.

Первое, что мы увидим, как индикатор - это ускоренная девальвация белорусского рубля. Если это наступит, то надо понимать, что это следствие действия этих санкций.

По бюджету как это пройдет? Бюджет получает доходы от внешнеэкономической деятельности. В первую очередь это таможенные пошлины от наших удобрений, нефти и нефтепродуктов. Это означает, что бюджет не будет дополучать доходы. А сколько у нас бюджетников в стране? Это и врачи, и учителя, и чиновники, и силовики. Конечно, здесь начнутся проблемы. Как у нас это всегда это бывает, пострадают не чиновники, а врачи и учителя.

– К каким еще последствиям могут привести новые санкции от ЕС, если учитывать, что еще есть ограничения от США против предприятий концерна «Белнефтехим»?

– Я читал, что они и по срокам совпадут, то есть американцы тоже что-то еще прибавят 23-24 июня. Уже есть первые признаки последствий, некоторые банки отказываются проводить долларовые расчеты, порты в Балтийском море не хотят принимать грузы, которые направлены в Беларусь, и так далее. Если санкции будут иметь вторичные действия, то могут ударить и по долларовым расчетам. Конечно, американцы могут добавить что-то еще. Я думаю, что воздушная блокада в ближайшее время тоже сохранится, которая приносит потери. Как говорится, для белорусской экономики это не пройдет без следа.

– Многие эксперты отмечают, что главным предприятиям придется работать на склад из-за санкций. А что будет потом, когда склад будет полон?

– Наши склады как бы безразмерные, потому что кто-то из чиновников в экономике заявил, что все хорошо, склады разгружаются, но они у нас всегда были со сверхнормативным остатком. Общей нормой считается, что на складе должно лежать не более 50% продукции месячного выпуска конкретного предприятия. У нас эти нормативы всегда были, так сказать, превышены. Насколько я знаю, лежало и 60%, и больше в последнее время. Как они будут разгружать – посмотрим по статистике.

Конечно, капитал будет замораживаться, что нарушит кругооборот, замедлит его. Это опять же вызовет падение выручки и зарплат. Перспективы, как говорится, известны. Мы уже проходили. Например, наша легкая промышленность умеет затариваться на много месяцев, а иногда на год и больше в зависимости от отрасли. У них продукция не скоропортящаяся – одежда, обувь и так далее. Если скоропортящаяся продукция, то все намного хуже.

– В резолюции ЕС также речь шла и об отключении белорусских банков от SWIFT. Насколько это будет сильный удар по экономике страны?

– Вы знаете, большинство экспертов, к которым я присоединяюсь, говорят, что такого не будет. В мире было только два таких случая – Иран и Северная Корея. Конечно, «спецы» от власти просчитывают, как жить без SWIFT. Есть заявления, что мы будем делать расчеты через российские банки, как-то нужно уходить от международных карточных систем расчетов, но, наверное, у каждого есть VISA или Mastercard. Это не остановит экономику, но скажется на скорости расчетов. Как недавно заявил экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич: «расчеты будут проводиться, но они будут проводиться крайне медленно». Если SWIFT дает результаты через минуты, то без него они будут идти неделями. Это ухудшит состояние экономики и предприятий.

– Как экономические санкции могут сказаться на финансах страны, курсе рубля и доходах населения? Может ли это усилить недовольство людей властью?

– Конечно может. Я повторюсь, многие думают, что санкции где-то там, против конкретных предприятий, только у них хуже станет. Экономика взаимосвязана и взаимозависима. Нам грозит понижение и так невысокого уровня жизни у населения, это факт. Перемены коснутся всех и каждого.

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