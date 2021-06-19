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Ученые обнаружили у растений новый орган

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  • 19.06.2021, 9:17
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Ученые обнаружили у растений новый орган

Он появляется при определенных внешних условиях.

Наряду с мышами и дрозофилами растения резуховидки Таля выступают популярными модельными организмами в генетике, биологии и физиологии. За долгие годы их исследовали, казалось бы, вдоль и поперек. Ученые рассмотрели внутреннюю структуру их клеточных органелл и даже передачу света до подземной части растений, пишет naked-science.

Тем удивительнее, что только теперь ботаники заметили у резуховидок орган, о существовании которого прежде не упоминалось. Впрочем, развивается он не у всех растений и лишь в определенных условиях. Об этом Тимоти Гукин (Timothy Gookin) и Сара Ассманн (Sarah Assmann) пишут в новой статье, опубликованной в журнале Development. Авторы назвали это образование «кантилем» (cantil), от английского слова cantilever — консольная балка, горизонтально выступающая из строения и закрепленная одним концом.

«Кантиль» действительно ответвляется от основного стебля практически перпендикулярно. Впервые заметив его, ученые подумали, что имеют дело со случайной мутацией или результатом болезни. Лишь многолетние наблюдения и эксперименты показали, что это полноценный орган растения, появление которого запускает задержка цветения. Резуховидка Таля — родственник капусты, и сигналом этому ей служит удлинение периода светлого времени суток. Если растение полностью приготовилось к цветению раньше срока, то может продолжить рост, выбросив горизонтальный «кантиль».

Растения манипулируют круглыми червями, используя их же феромоны

Оказалось, что растения используют химический «язык», чтобы отгонять от себя вредителей-нематод, обманывая этих червей, планировавших обманывать сами растения.

Видимо, поэтому ученые так долго и не замечали его существование. В лаборатории, под искусственным освещением, резуховидки растут в особом режиме, условия для образования этого органа практически не появляются. Неизвестно, есть ли аналогичные «кантили» у других растений, как и то, какую функцию выполняют такие горизонтальные отростки.

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