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Названы идеальные продукты для женщин после 40 лет

  • 19.06.2021, 11:25
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Названы идеальные продукты для женщин после 40 лет

Они помогают восполнить запасы важного гормона.

Среди лучших продуктов для женщин возрастом 40 лет и старше врач диетолог Елена Кален выделила в первую очередь те, что помогают восполнить запасы гормона эстрогена.

В своем Instagram-аккаунте врач порекомендовала женщинам старше 40 лет включать в рацион продукты, способствующие снижению веса и улучшению самочувствия в целом, пишет cursorinfo.co.il.

Медик пояснила, что в этом возрасте женский организм начинает интенсивнее терять эстроген – гормон, важный для активных обменных процессов, эмоциональной устойчивости. Снижение его концентрации ведет к характерным проблемам – увеличению веса, быстрой утомляемости, раздражительности.

Вот почему одними из лучших продуктов для женщин старше 40 лет являются его источники, отметила Кален.

Врач назвала продукты, отличающиеся высоким содержанием эстрогена:

яблоки,

абрикосы,

гранаты,

льняное масло,

бобовые – фасоль, нут, горох, соя,

зеленые овощи – сельдерей, шпинат, спаржа,

баклажаны,

орехи и семена тыквы,

мясо птицы,

рыба, моллюски, устрицы и кальмары,

пряности – куркума, имбирь.

По мнению Кален, в возрасте старше 40 лет женщинам не стоит придерживаться жестких систем питания, также устраивать разгрузочные дни – это неблагоприятно сказывается на состоянии гормонального фона.

Врач посоветовала употреблять в пищу цельнозерновые крупы (рожь, овес, бурый рис, ячмень), отруби – это помогает поддерживать его стабильным.

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