Последствия прививки от COVID-19: разоблачены главные мифы о вакцинации 1 19.06.2021, 13:11

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Эксперты проанализировали четыре основных заблуждения.

С тех пор, как вакцины от коронавируса стали доступны для большинства жителей планеты, данных о них становится все больше. Неудивительно, что этот нескончаемый поток не всегда понятной информации порождает неуверенность и создает благодатную почву для появления нелепых слухов. DW разоблачила четыре самых распространенных мифа о вакцинации.

Миф №1: Вакцины мРНК изменяют человеческую ДНК

Фактчек: неправда

Многих сбивает с толку сходство слов ДНК и мРНК и тот факт, что обе макромолекулы имеют отношение к генетической информации. Тем не менее, это не одно и то же. Совершим краткий экскурс в генетику: ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота - одна из трех основных макромолекул (две другие - РНК и белки), которая отвечает за хранение и передачу из поколения в поколение генетической программы развития живых организмов и хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из строительных блоков - нуклеотидов. Вторая основная макромолекула, РНК, - рибонуклеиновая кислота - также играет важную роль в кодировании, прочтении и регуляции генов. Кроме того, РНК несет ответственность за программирование синтеза белков в живых организмах, отвечая тем самым за фактическую реализацию «строительных планов» ДНК.

Генетический материал некоторых вирусов, в том числе вируса SARS-CoV-2, тоже представлен рибонуклеиновой кислотой, и вирусы используют это для размножения в клетках живых организмов. Но человеческий организм распознает захватчика по спайковому белку и создает Т-клетки (Т-лимфоциты) и антитела, уничтожающие вирус.

Цель вакцинации - вызвать иммунный ответ на патоген без необходимости проникновения в организм всего вируса SARS-CoV-2. Поэтому мРНК-вакцина «доставляет» в организм лишь его небольшой фрагмент: синтетически разработанную часть мРНК - строительную «инструкцию» для синтеза спайкового белка, «упакованную» в липидную наночастицу, которая служит «средством доставки» в клетку. Попав туда, генетический механизм следует «инструкциям» для производства вирусного белка, который затем выделяется на поверхность клетки и стимулирует иммунную систему для выработки ответа на патоген.

Но у РНК коронавируса нет доступа к ядру клетки, поэтому он не может добраться до нашего генома и смешаться с ним. После того, как организм вырабатывает антитела, клетка разлагает использованную РНК патогена.

Однако в декабре 2020 года ученые из Массачусетского технологического института установили, что в случае заражения коронавирусом фрагменты генома SARS-CoV-2 могут включиться в геном человека с помощью гена обратной транскриптазы. Этот фермент превращает РНК в ДНК - а ДНК, в свою очередь, имеет доступ к ядру клетки. Нерецензированный препринт исследования был опубликован на портале bioRxiv и вызвал бурную дискуссию в научном сообществе.

Дэвид Балтимор, вирусолог и нобелевский лауреат, получивший премию за открытие гена обратной транскриптазы, в интервью журналу Science заявил, что работа «поднимает много интересных вопросов». Вместе с тем он подчеркнул, что исследование лишь показало, что фрагменты SARS-CoV-2 могут быть интегрированы в ядро клетки, но при этом не образуют инфекционного материала. «Вероятно, это биологический тупик», - сказал Балтимор.

Вальдемар Коланус (Waldemar Kolanus), директор Института фундаментальных медико-биологических исследований LIMES при Боннском университете, в интервью отметил, что установленный в исследовании механизм не имеет ничего общего с механизмом вакцинации. По его словам, структура синтетической мРНК вируса, являющейся частью вакцины, была изменена для того, чтобы предотвратить ее немедленное разрушение клетками.

«Вероятно, этот процесс невозможно трансформировать в обратную сторону. В этом отношении мРНК-вакцины намного безопаснее, чем реальный вирусный геном», - объясняет он.

Миф №2: Прививки от коронавируса повышают риск бесплодия у женщин

Фактчек: неправда

Основой для этого мифа стало письмо антиваксеров в адрес Европейского агентства лекарственных средств (EMA) , в котором утверждалось, что антитела, вырабатывающиеся вследствие вакцинации, реагируют не только на спайковый белок коронавируса, но и на другой, схожий с ним белок: синтицин-1. Этот протеин необходим для формирования плаценты в матке. Подавление его активности при иммунном ответе после вакцинации BioNTech/Pfizer, якобы, ведет к бесплодию.

«Есть множество причин, по которым эти утверждения изначально безосновательны», - говорит в интервью Удо Маркерт (Udo Markert), руководитель плацентарной лаборатории университетской клиники в Йене. Прежде всего, сходство между спайковым белком коронавируса и синтицином-1 минимально: всего 0,75 процента.

Ранее исследователи изучали риск нежелательного взаимодействия между синтицином-1 и антителами, которые вырабатываются при приеме препарата против рассеянного склероза. Этот медикамент должен воздействовать на белок, на 81 процент сходный с синтицином-1. Но даже в этом случае не было установлено существенного негативного влияния на синтицин-1.

Еще одно логическое несоответствие, доказывающее абсурдность мифа о бесплодии после вакцинации, по словам Удо Маркерта, состоит в том, что при заражении коронавирусом в организме женщины оказывается куда больше спайкового белка, чем после прививки. «Это означало бы, - говорит ученый, - что инфицирование SARS-CoV-2 несет в себе гораздо более серьезную угрозу бесплодия, чем прививка». При этом, добавляет Маркерт, было установлено, что женщины, зараженные вирусом SARS при вспышке атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, не подвергались никакому риску бесплодия, а спайковый белок этого вируса практически идентичен протеину SARS-CoV-2.

Наконец, свой вердикт вынесло и Британское общество по вопросам фертильности. «Нет никаких доказательств и теоретических оснований для утверждения, что какая-либо из вакцин против ковида влияет на фертильность женщин или мужчин», - говорится в заявлении этой организации.

Миф №3: Создание и разработка вакцины происходили слишком быстро

Фактчек: не совсем так

Обычно на разработку и сертификацию вакцины уходит от 10 до 15 лет, а в исключительных случаях - даже больше. Первые вакцины против коронавируса появились менее чем через год после начала пандемии. На первый взгляд, вполне объяснимо, что необычайно высокие темпы создания препаратов вызывают у многих недоверие. Но скорость этого процесса объясняется несколькими, вполне объективными, обстоятельствами.

Во-первых, предварительные знания. Разработка вакцин основана на уже исследованных или испытанных технологиях. Так, ученым изначально было многое известно о других коронавирусах, вызывающих атипичную пневмонию SARS (в 2002-2003 годах) или MERS (в 2012 году). Работы по созданию вакцин против этих типов коронавируса велись уже во времена предыдущих эпидемий.

Во-вторых, финансовая поддержка. В разработку вакцины против SARS-CoV-2 были вложены колоссальные суммы денег, благодаря чему ученые во всем мире смогли работать с совершенно другими объемами ресурсов. Это дало им возможность, к примеру, увеличить число научных сотрудников, параллельно проводить большое количество исследований и так далее.

В-третьих, ускоренный процесс испытаний. Утверждение, что обычно испытания вакцины длятся около десяти лет, вводит в заблуждение, отмечает в интервью Марк Тошнер, участвующий в разработке вакцины AstraZeneca. Много времени, по его словам, уходит на ожидание: денег, необходимого числа участников испытаний, разрешений на проведение тестов. Но во времена пандемии время было решающим фактором, поэтому некоторые процессы проводились параллельно. Например, регистрация вакцин часто велась в режиме так называемой последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review): первые данные тестов анализировались еще в процессе проведения испытаний, а не после их окончания.

Несмотря на рекордные сроки разработки вакцин, их регистрация - по крайней мере, на европейском рынке, - сопровождалась всеми обычными строгими процедурами контроля Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Миф №4: Иммунитет после перенесенного заболевания защищает лучше иммунитета после вакцины

Фактчек: неверно

У большей части людей, инфицированных коронавирусом, заболевание протекает в (относительно) легкой форме, а порой и вовсе бессимптомно. В Германии, к примеру, по данным Института имени Роберта Коха, во время первой волны пандемии весной 2020 года почти 80 процентов зараженных перенесли легкую форму ковида. У оставшихся 20 процентов болезнь проходила в тяжелой форме, требующей госпитализации, а порой - и подключения к ИВЛ.

Тем не менее, нет гарантии того, что люди, у которых нет повышенного риска тяжелого течения ковида, перенесут легкую форму заболевания. Немало молодых и здоровых людей попадают в реанимацию и даже умирают.

Нельзя также забывать и о «постковидном синдроме» - длительных и тяжелых последствиях коронавирусной инфекции у уже переболевших людей. Хроническая усталость или системные поражения сосудов, относящиеся к самым частым признакам «постковида», могут встречаться даже у тех, кто переболел им в легкой форме.

Пока что неизвестно, как долго длятся эти последствия, говорит Райнхольд Ферстер (Reinhold Förster), вице-президент Немецкого общества иммунологии. Поэтому, по его словам, те, кто предпочитает заразиться коронавирусом вместо того, чтобы получить прививку, подвергают себя большому риску.

Вторая причина, говорящая в пользу вакцинации, состоит в том, что иммунная система реагирует на вакцину иначе, чем на реальное заражение коронавирусом. «Вакцинация существенно усиливает долгосрочный иммунитет против инфекции», - говорит вирусолог Кристиан Дростен в своем подкасте Das Coronavirus-Update. На данный момент можно сказать, что после вакцинации образуется больше антител, и они дольше остаются в организме.

Это подтверждают и результаты еще не опубликованного научного исследования Райнхольда Ферстера. «Речь идет о количестве и качестве выработанных в ходе вакцинации антител, - говорит он. - Качество заключается главным образом в их аффинности, то есть, в том, насколько прочно антитело прикрепляется к спайковому белку патогена и тем самым предотвращает инфекцию». После двух доз прививки BioNTech/Pfizer и число антител, и их аффинность намного выше, чем после перенесенного заболевания.

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