Крупнейшее наводнение за 100 лет: последствия потопа в Крыму 2 19.06.2021, 14:06

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На оккупированном полуострове произошла природная катастрофа.

На оккупированный Крым на этой неделе обрушились проливные дожди: в четверг оказался затоплен центр Керчи, а в пятницу в результате наводнения был полностью закрыт въезд в Ялту. Позднее стало известно о погибшем в Ялте человеке, которого унесло потоком. Город остался без питьевой воды, часть улиц обесточена. О природной катастрофе в Крыму — в материале «МБХ медиа».

Ялта: тысячи без электричества и один погибший

Дожди, которые с конца мая идут в Крыму почти ежедневно, в последние дни приобрели масштаб катастрофы. Сейчас в центре внимания находится Ялта, где в ночь с четверга на пятницу выпала месячная норма осадков — 42 миллиметра. Из берегов вышла река Водопадная, все подземные переходы оказались затоплены. Утром в пятницу «мэр» Ялты Янина Павленко сообщила, что въезд в город полностью закрыт из-за наводнения, а также обратила внимание на опасность неконтролируемого потока воды, который сносит машины и людей. Такие картины действительно можно было видеть на улицах города: вода с легкостью переворачивала и уносила легковые автомобили.

В городе был введен режим ЧС, был обесточен центр города и десять прилегающих улиц. Вскоре стали появляться и сведения о пострадавших: Павленко сообщила, что травмы получили восемь человек, включая одного с переломом лодыжки. Позднее оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов рассказал о первом погибшем: это был 26-летний мужчина, которого унесло потоком воды в поселке Краснокаменка (Гурзуф). Спасти его не смогли.

Местный житель Александр рассказал «МБХ медиа», что, несмотря на угрозу затопления домов, никакой паники среди жителей города не было. По его словам, большинство людей соблюдали рекомендации властей и пережидали непогоду в своих домах. Днем в пятницу проливные дожди в Ялте практически прекратились. К вечеру, согласно заявлению так называемого «министерства внутренней политики, информации и связи» Крыма, вода ушла из центра города. «На данный момент все силы направлены на помощь жителям и устранение последствий непогоды. Происходит откачка воды, дороги и улицы расчищаются от камней, грязи и упавших деревьев», — говорится в сообщении «ведомства».

Всего в Ялте было зарегистрировано 87 фактов подтоплений, большинство из них — в частных домовладениях. Масштабной эвакуации жителей не проводилось: всего, по последним данным, было эвакуировано 282 человека, в том числе 49 детей. Часть из них останется в пункте временного размещения в гостинице «Авангард». Без света в городе оказалось около четверти всех жителей.

Среди затопленных зданий оказался ялтинский крокодиляриум, расположенный в центре города на улице Игнатенко, недалеко от реки Дерекойка. Владелец заведения Виктор Жиленко рассказал, что помещения, в которых содержались больше 200 крокодилов, были полностью залиты водой. В Instagram-аккаунте крокодиляриума сообщается, что в итоге всех животных удалось спасти.

По словам «мэра» Ялты Янины Павленко, стихия нанесла городу колоссальный ущерб. Она отметила, что потоп стал крупнейшим с 1922 года.

Керчь: ливни прекратились, но вода еще не ушла

До того, как ливни обрушились на Ялту, от них пострадала Керчь. В ночь на четверг там выпали две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дождь продолжился и в пятницу. Река Мелек-Чесме вышла из берегов. Часть Керчи решено было обесточить, также было частично отключено водоснабжение и водоотведение. Местные жители вынуждены были передвигаться по улицам на лодках. Город посетил и «главарь» Крыма Сергей Аксенов, лодку которого вплавь сопровождали несколько человек.

Аксенов назвал это «обычной практикой». «В районе больницы и ряда подтопленных зданий и сооружений сотрудники МЧС сопровождают все лодки. Находятся в гидрокостюмах. Включать двигатели из-за риска повредить винт и получить травму невозможно. Поэтому это делается для всех без исключения, и я, соответственно, этим исключением не был», — сказал «главарь» Крыма. Позднее в МЧС заявили, что плывшие за «главой» Крыма люди в форме — не спасатели. «Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова», — сказали в ведомстве. При этом Аксенов позднее пообещал наградить людей, которые плыли за лодкой, снова заявив, что это были сотрудники МЧС.

За ночь с четверга на пятницу уровень воды в подтопленных районах Керчи упал примерно на 1,5 метра, но, по состоянию на день пятницы ряд улиц по-прежнему находились под водой.

Каких-либо оценок материального ущерба власти Крыма пока не называют — примерная сумма будет названа в течение трех дней.

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