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Ученые нашли способ распознать тяжелую форму коронавируса на ранних стадиях

  • 19.06.2021, 14:10
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Ученые нашли способ распознать тяжелую форму коронавируса на ранних стадиях

Исследования провели в под руководством профессора Цюрихского университета.

Ученые обнаружили, что количество Т-лимфоцитов (Т-киллеров) в крови пациента, зараженного коронавирусной инфекцией, является биомаркером, который способен предвидеть на ранней стадии, насколько тяжелым может быть течение COVID-19. Новый тест на биомаркеры поможет врачам решить, какой тип лечения необходимо использовать для конкретного пациента, а также стоит ли переводить зараженного в отделение интенсивной терапии.

Об этом сообщает Mirage News (перевод – TCH) со ссылкой на исследование команды под руководством профессора Буркхарда Бехера из Института экспериментальной иммунологии Цюрихского университета в сотрудничестве с учеными из Франции и Германии.

Профессор Бехер уточнил, что иммунные реакции на различные пневмонии очень похожи и является частью общей воспалительной реакции организма. Это часто наблюдается у больных в отделениях интенсивной терапии.

«Но когда дело доходит до COVID-19, Т-клетки и естественные клетки-киллеры демонстрируют уникальную поведение и описывают своего рода паттерн в иммунной системе — иммунную сигнатуру, специфическую для COVID-19», — объяснил он.

Медики из США ранее назвали факторы, влияющие на протекание коронавирусной болезни. Эксперты опирались на статистические данные обследования пациентов, инфицированных коронавирусом. Ученые заметили, что признаками тяжелой формы COVID-19 является повышение показателей c-реактивного белка, ферритина и д-димера.


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