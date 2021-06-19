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Вырубка леса в Беларуси достигла невероятных масштабов

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  • 19.06.2021, 16:02
  • 10,806
Вырубка леса в Беларуси достигла невероятных масштабов

Шокирующее фото из Витебской и Минской области.

Вырубка леса в Беларуси достигла невероятных масштабов. Вот такую историю с фотографиями от своего подписчика опубликовал телеграм-канал «МКБ»:

- Проехались просто вдоль железнодорожный путей Орша-Минск. Никогда такого не было, чтобы почти на каждой станции загружали лес! Также много леса лежит вдоль путей. Успел сфотографировать только некоторые.

На фото Толочин, Бобр, Крупки, Приямино, Борисов.

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