Вырубка леса в Беларуси достигла невероятных масштабов14
- 19.06.2021, 16:02
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Шокирующее фото из Витебской и Минской области.
Вырубка леса в Беларуси достигла невероятных масштабов. Вот такую историю с фотографиями от своего подписчика опубликовал телеграм-канал «МКБ»:
- Проехались просто вдоль железнодорожный путей Орша-Минск. Никогда такого не было, чтобы почти на каждой станции загружали лес! Также много леса лежит вдоль путей. Успел сфотографировать только некоторые.
На фото Толочин, Бобр, Крупки, Приямино, Борисов.