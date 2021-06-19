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Минздрав Польши: Вакцины эффективно защищают от новых штаммов коронавируса

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  • 19.06.2021, 16:15
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Минздрав Польши: Вакцины эффективно защищают от новых штаммов коронавируса

Об этом свидетельствуют последние научные отчеты.

Представленные на рынке вакцины против COVID-19 эффективно защищают от новых мутаций коронавируса. Об этом, ссылаясь на последние научные отчеты, заявил замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, передает «Польское радио».

По его словам, в Польше к этому времени зафиксированы 84 случая коронавируса Delta (индийский штамм), более 10 случаев Gamma (бразильский штамм) и свыше 30 заражений вариантам Beta (южноафриканский штамм).

Замглавы польского Минздрава Вальдемар Краска подчеркнул, что вакцинация – по-прежнему остается единственным методом предотвращения тяжелого протекания COVID-19.

«Новые штаммы чувствительны к вакцинам. Доступные в настоящее время препараты – эффективны против новых мутаций. AstraZeneca, например, действует против штамма Delta в 92%, а Pfizer – в 96%. Таким образом, можно говорить о высокой эффективности, и это – еще один аргумент в пользу вакцинации», - сказал замглавы польского Минздрава.

К этому времени в Польше от COVID-19 полностью вакцинированы почти 11 млн человек в Польше, тогда как общее количество реализованных прививок превышает 26 млн 200 тыс.

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