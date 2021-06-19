Ученые обнаружили в Тихом океане загадочное существо времен Юрского периода 2 19.06.2021, 18:23

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Существо имеет восемь рядов зубов и восемь щупалец.

В Тихом океане обнаружили опасное существо времен Юрского периода, которое имеет восемь рядов зубов и восемь щупалец. Об этом сообщает Daily Mail (перевод - «Апостроф»).

В южной части Тихого океана ученые обнаружили новый вид звезды, которую окрестили Ophiojura exbodi. Обычно звезды ее вида имеют пять-шесть рядов зубов, у этой же их восемь. Теоретически существо их использует, чтобы схватить и "разорвать" добычу. Также у нее восемь 10-сантиметровых щупалец.

Анализ ДНК провел палеонтолог из Национального музея естественной истории в Люксембурге Бен Туй. Результаты свидетельствуют о том, что звезда не эволюционировала в течение 180 млн лет. То есть ее ближайший родственник жил во времена Юрского периода, когда по земле ходили динозавры.

"Это абсолютно уникальный и ранее не описанный тип животных. Единственный в своем роде. Живет в подводных горах южной части Тихого океана. Это среда обитания неисследованных морских существ и "живых окаменелостей". Вокруг них кружат водяные потоки, приносящие питательные вещества из глубины или планктон сверху. Таким образом там растут губки и кораллы", - говорит старший куратор музея Виктории в Австралии Тим О'Хара.

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