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Трамп закрыл блог на своем сайте

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  • 2.06.2021, 18:50
  • 1,374
Трамп закрыл блог на своем сайте
Дональд Трамп
Фото: EPA

Блог закрылся навсегда.

Блог бывшего президента США Дональда Трампа, где он делился мыслями с аудиторией после того, как крупные социальные платформы заблокировали его аккаунты, закрылся навсегда, сообщил в среду телеканалу NBC его представитель Джейсон Миллер.

По его словам, просуществовавшая менее месяца страничка под названием "С рабочего места Дональда Трампа" ("From the Desk of Donald J. Trump") удалена с сайта экс-президента и возобновлена не будет.

Миллер пояснил, что "она играла лишь вспомогательную роль для предпринимаемых сейчас более широких усилий".

Никаких подробностей он не разгласил.

Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Трампа после 6 января, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия в Вашингтоне.

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