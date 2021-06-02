Трамп закрыл блог на своем сайте

Трамп закрыл блог на своем сайте6
- 2.06.2021, 18:50
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Блог закрылся навсегда.
Блог бывшего президента США Дональда Трампа, где он делился мыслями с аудиторией после того, как крупные социальные платформы заблокировали его аккаунты, закрылся навсегда, сообщил в среду телеканалу NBC его представитель Джейсон Миллер.
По его словам, просуществовавшая менее месяца страничка под названием "С рабочего места Дональда Трампа" ("From the Desk of Donald J. Trump") удалена с сайта экс-президента и возобновлена не будет.
Миллер пояснил, что "она играла лишь вспомогательную роль для предпринимаемых сейчас более широких усилий".
Никаких подробностей он не разгласил.
Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Трампа после 6 января, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия в Вашингтоне.