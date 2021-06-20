Названы группы населения, которые в первую очередь поражает дельта-штамм коронавируса 20.06.2021, 12:55

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Шотландские исследователи провели когортный анализ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Центров по контролю и профилактике заболеваний США, российских властей и экспертов из других стран, распространяющийся с недавних пор индийский штамм коронавируса вызывает особую «озабоченность». Будучи впервые выявленным в Индии в марте, этот вариант SARS-CoV-2, также известный как B1617.2 (или дельта-штамм; альфа — британский, бета — южноафриканский, гамма — бразильский), быстро захватывает мир и стал доминирующим в регионах множества стран, в том числе в южных штатах США, Англии, Шотландии, а также, судя по всему, в крупных российских городах, пишет naked-science.ru.

Опасность в том, что в Соединенном Королевстве передача дельта-штамма достигла пика в более молодой возрастной группе — от 12 до 20 лет. Поэтому страны постепенно открывают вакцинацию для подростков 12-18 лет. Теперь заболевшие жалуются в основном на общее недомогание, высокую температуру, головную боль, боль в горле, кашель и насморк. Симптомы очень похожи на обычную простуду, однако течение Covid-19 более тяжелое. Беда еще в том, что индийский вариант поражает и привитых.

Сотрудники Института Ашера при Эдинбургском университете и Совета по общественному здравоохранению Шотландии провели исследование, которое подтвердило, что дельта-вариант несет повышенный в 1,85 раза риск госпитализации — по сравнению с британским штаммом SARS-CoV-2. Также им удалось проанализировать эффективность вакцинации для предотвращения тяжелого заболевания, используя программу эпиднадзора за Covid-19 в стране. Результаты опубликовали в журнале The Lancet.

За исследуемый период — с 1 апреля по 6 июня 2021 года — зарегистрировали 19 543 пациента с Covid-19, 377 из которых потребовалась госпитализация. У 134 человек выявили именно дельта-штамм. Случаи заражения наблюдали во всех возрастных группах, но чаще у детей (пять-девять лет) и обеспеченных людей. У большинства (70%) не было сопутствующих заболеваний, аналогичная доля пациентов не прошли вакцинацию от коронавируса.

«Дельта-вариант выявлен в основном в более молодых и обеспеченных группах. Риск госпитализации оказался примерно вдвое выше у пациентов с индийским штаммом по сравнению с британским, при этом вероятность увеличивалась у пациентов с пятью или более соответствующими заболеваниями. Вакцины Oxford — AstraZeneca и Pfizer — BioNTech были эффективны для снижения риска заражения и госпитализации с дельта-штаммом, но их влияние на инфекцию, по-видимому, было слабее, если сравнивать с британским вариантом. Препарат от Оксфордского университета и компании AstraZeneca оказалась менее эффективным, чем вакцина Pfizer — BioNTech, в предотвращении заражения у пациентов с дельта-штаммом», — объяснили авторы, подчеркнув, что анализ носил наблюдательный характер, поэтому оценку вакцин «следует интерпретировать с осторожностью».

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