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Путин решил не приезжать к Лукашенко в Брест

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  • 21.06.2021, 11:56
  • 12,908
Путин решил не приезжать к Лукашенко в Брест
фото: gettyimages

Новую дату встречи пока не называют.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что в планы главы российского государства не входит посещение 22 июня Беларуси.

Год назад во время встречи Путина с Лукашенко руководители государств договорились провести 22 июня памятную акцию «Сад памяти» в Брестской крепости, где они планировали высадить саженцы деревьев.

Новую дату встречи пока не сообщают.

Пресс-секретарь Кремля заявил, что Путин 22 июня возложит венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Стоит отметить, что об отказе главы Кремля посещать Беларусь стало известно через пару дней после встречи с президентом Джо Байденом.

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