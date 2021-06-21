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Семья Лукашенко, его «кошельки», судьи и пропагандисты: кто попал под санкции ЕС

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  • 21.06.2021, 14:38
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Семья Лукашенко, его «кошельки», судьи и пропагандисты: кто попал под санкции ЕС

Тажке в черном списке оказался ряд предприятий.

Некоторые фамилии и названия компаний опубликовала белорусская служба «Радыё Свабода».

Судьи, следователи и прокуроры

Наталья Бугук — судья Фрунзенского района Минска, которая судила журналисток Белсата Катерину Андрееву и Дарью Чульцову.

Алина Касьянчик — помощник прокурора Фрунзенского района Минска, которая поддерживала обвинение по уголовным делам против участников демонстраций.

Игорь Курилович — старший следователь Следственного комитета Фрунзенского района Минска, который занимался расследованием дел против участников демонстраций.

Сергей Шатило — судья Советского района Минска, который судил, в частности, Наталью Херше, Дмитрия Галко и Дмитрия Короткевича.

Анастасия Ачалова — судья Ленинского района Минска, которая судила журналистов, протестующих, пенсионеров и, в частности, экономиста Дмитрия Крука.

Мария Ерохина — судья Фрунзенского района Минска, которая оглашала приговоры спортсменам, профсоюзным деятелям, журналистам.

Юлия Близнюк — судья Фрунзенского района Минска. Оглашала приговоры против журналистов, активистов, протестующих. В частности, Артему Хващевскому, Артему Савчуку, Максиму Павлющику.

Анастасия Кулик — судья Первомайского района Минска, которая рассматривала «политические дела».

Максим Трусевич — судья Первомайского района Минска, рассматривал дела активистов, лидеров оппозиции, журналистов.

Татьяна Мотыль — судья Московского района Минска, которая судила Николая Статкевича, журналисту Александра Борозенко.

Александр Руденко — заместитель председателя Октябрьского суда Минска. Рассматривал дела против журналистов, активистов. В частности, назначал штрафы пенсионерам и инвалидам, рассматривал административное дело адвоката Марии Колесниковой Людмилы Казак.

Александр Волк — судья Советского района Минска. Рассматривал дела демонстрантов. В частности оглашал решение по уголовному делу сестер Анастасии и Виктории Миронцевых.

Ольга Неборская — судья Октябрьского района Минска, которая рассматривала дело Софии Малашевич и Тихона Клюкоча.

Марина Запасник — заместитель председателя суда Ленинского района Минска. Приговоры: Владиславу Зеневичу, Ольге Павловой, Ольге Класковской, Виктору Борушко, Сергею Раткевичу, Александру Червинскому, Андрею Хранкову, студенту Виктору Октистову, несовершеннолетнему Максиму Бабичу.

Максим Филатов — судья в Лиде, Гродненской области, который судил, в частности, Витольда Ашурка.

Андрей Грушко — судья Ленинского района Бреста, который рассматривал дело второй группы обвиняемых по массовым беспорядкам в Бресте.

Дмитрий Гора — председатель Следственного комитета.

Алексей Стук — заместитель генерального прокурора.

Геннадий Дыско — заместитель генерального прокурора.

Чиновники, функционеры, бизнесмены

Максим Рыженков — первый заместитель главы Администрации Лукашенко.

Дмитрий Лукашенко — бизнесмен, глава лукашенковского спортивного клуба.

Лилия Лукашенко — бизнес-леди, жена Виктора Лукашенко, директор художественной галереи. Связана с такими компаниями, как Dana Holdings/Dana Astra, концерн «Белхудожпромыслы», «Eastleigh trading Ltd».

Валерий Иванкович — гендиректор «МАЗ».

Александр Шатров — бизнесмен, директор компании Synesis.

Сергей Тетерин — бизнесмен, владелец компании BELGLOBALSTART, совладелец VIBEL. Глава Белорусской федерации тенниса.

Михаил Гуцериев — российский бизнесмен с интересами в Беларуси, владелец компании Сафмар, Славкалий, Славнефть.

Алексей Олексин — бизнесмен, совладелец Bremino Group. Имеет деловые интересы в нефтяной, энергетической сферах, недвижимости, логистике, табачной отрасли.

Александр Зайцев — бизнесмен, совладелец Bremino Group і Sohra Group. Бывший помощник Виктора Лукашенко. Его компании предоставлено право на экспорт продукции государственных предприятий (тракторы, грузовые автомобили) в Персидский залив и страны Африки.

Так называемые депутаты

Светлана Любецкая — отвечает за принятие нового Кодекса об административных правонарушениях.

Алексей Егоров — ответственен за принятие нового КоАП.

Александр Омельянюк — ответственен за принятие нового КоАП.

Геннадий Давыдько — глава Комитета по правам человека, национальным отношениям и СМИ.

Пропагандисты

Андрей Муковозчик — политический обозреватель «Беларусь сегодня».

Сергей Гусаченко — заместитель главы Белтелерадиокомпании.

Ольга Чемоданова — официальный представитель МВД.

Компании

ЕС также ввел санкции против юрлиц: «Белтехэкспорт», «Дана Холдингс/Дана Астра», «Управление делами президента Беларуси», «Синезис», «АГАТ — электромеханический завод», «140-й ремонтный завод», «Минский завод колесных тягачей».

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