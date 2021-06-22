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Как четвертый пакет санкций скажется на доходах Лукашенко и его окружения

  • 22.06.2021, 10:30
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Как четвертый пакет санкций скажется на доходах Лукашенко и его окружения

Большая часть компаний из списка ориентирована на внешнеэкономическую деятельность.

Министры иностранных дел ЕС одобрили четвертый пакет санкций по отношению к режиму Лукашенко. В них вошли как физические, так и юридические лица. Большая часть попавших под санкции компаний ориентирована на внешнеэкономическую деятельность.

Эксперты рассказали tut.by, как принятые ограничительные меры отразятся на экономике на доходах Лукашенко и его окружения.

Каких компаний коснутся санкции

В санкционный список ЕС, одобренный 21 июня, вошли флагманы автомобилестроительной отрасли МАЗ и БЕЛАЗ. В списке также национальный провайдер аэронавигационных услуг «Белаэронавигация». В 2019 году она обслужила 325 тысяч воздушных судов, сообщало ранее руководство компании.

«Сотрудники БЕЛАЗа и МАЗ были под угрозой увольнения и запуганы руководством компаний. Следовательно, БЕЛАЗ и МАЗ несут ответственность за репрессии против гражданского общества», говорится в документе.

Попал под санкции Globalcustom, который занимается транзитными и логистическими услугами, таможенный брокер Logex, Sohra, продвигающая продукцию белорусских предприятий на внешние рынки, транспортно-логистический центр в Беларуси Bremino Group, а также «Новая нефтяная компания», созданная в марте 2020 года «для организации альтернативных поставок нефти».

Среди акционеров «Новой нефтяной компаний» ранее звучал Банк развития Беларуси, имеющими отношение к компании бизнесменами источники ранее называли бизнесменов Николая Воробья, Алексея Олексина и россиянина Михаила Гуцериева.

Воробей, Олексин, а также Александр Зайцев являются совладельцами компании Bremino Group. Эту компанию подозревали в ввозе через Беларусь в Россию санкционных товаров. Зайцев также владеет компанией Sohra.

А Globalcustom связывают с приближенным к Александру Лукашенко Виктором Шейманом.

В санкционный список вошли и сами Гуцериев, Олексин, Зайцев и другие бизнесмены.

Что подразумевают санкции против компаний и бизнесменов

Санкции включают в себя заморозку счетов в рамках юрисдикции стран Евросоюза и запрет на въезд в страны союза физлицам. В документе говорится о запрете предоставления средств и финансовых ресурсов лицам и компаниям, ответственным за нарушения прав человека, чья деятельность каким-то образом подрывают демократию и верховенство закона в Беларуси или кто извлекает выгоду от связей «с режимом Лукашенко» и поддерживает его. Кроме этого вводятся другие ограничения по взаимодействию с попавшими в санкционный список компаниями и бизнесменами.

Санкции будут касаться невозможности перекредитоваться или получить инвестиции из стран ЕС и США, говорит экономист SYMPA/BIPART основатель проектов Petitions.by и «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

В отличие от предыдущих пакетов, в этом более весомые фамилии, как Олексин и Гуцериев, отмечает старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

Эффект будет напрямую на собственников и работников компаний, считает эксперт.

— Четвертый пакет санкций будет существенно сказываться на денежных потоках, с которых живут приближенные к Лукашенко бизнесмены и его ближний круг. А вот пятый пакет (если мы говорим про секторальные санкции) может начать сказываться в том числе на экономике в целом, — отмечает Владимир Ковалкин.

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