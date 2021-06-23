закрыть
23 июня 2021, среда, 14:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия вошла в топ-5 стран мира по падению благосостояния населения

3
  • 23.06.2021, 14:00
  • 2,244
Россия вошла в топ-5 стран мира по падению благосостояния населения

Хуже дела обстоят только у Бразилии и Индии.

Задача войти в «пятерку» крупнейших экономик мира, поставленная президентом России Владимиром Путиным три года назад, в 2020 году была выполнена с неожиданной стороны.

Россия вошла в топ-5 среди 50 крупнейших мировых экономик по скорости падения благосостояния людей, подсчитали аналитики банка Credit Suisse в ежегодном Global Wealth Report, сообщает finanz.ru.

На конец прошлого года на 111,8 млн взрослых россиян приходилось 3,038 трлн долларов благосостояния - 0,73% от мирового показателя в 418,34 трлн долларов.

За год благосостояние российских домохозяйств сократилось на 338 млрд долларов в номинальном выражении. По этому показателю РФ заняла третье место в мире, уступив лишь Индии (-594 млрд долларов) и Бразилии (-839 млрд).

По относительной скорости падения благосостояния - на 9,9% за год - у России четвертая позиция среди 50 крупных стран.

На первом месте в топ-5 пережившая девальвацию реала Бразилия (-23%). Далее следуют Объединенные Арабские эмираты (-13,1%) и Чили (-10,7%).

В среднем на каждого взрослого жителя России приходится 27,162 тысячи долларов благосостояния, подсчитали в Credit Suisse.

За год эта сумма уменьшилась на 9,6%, что вывело РФ в мировой топ-5. Более резкое сокращение было зафиксировано в Саудовской Аравии (-9,7%), Чили (-11,7%), ОАЭ (-13,8%) и Бразилии (-24,1%).

Впрочем, 27 тысяч долларов на человека - это условная цифра. В реальности же подавляющее большинство российских граждан обладают активами на сумму в разы ниже, поскольку уровень неравенства в РФ - один из самых высоких в мире.

С коэффициентом Джинни 87,8 Россия опережает почти все страны Латинской Америки (кроме Бразилии - 88), большинство государств Африки (кроме ЮАР - 88), уступая лишь отдельным ближневосточным петрократиям (ОАЭ - 88,8, Бахрейн - 88,9) и излюбленным офшорам миллиардеров (Багамские острова - 91,2).

У половины населения России, по подсчетам Credit Suisse, суммарный объем активов не превышает сумму в 5431 доллар на человека.

Это медианный уровень благосостояния, который по сравнению с прошлым годом сократился на 691 доллар, 11,2% - на столько обеднел среднестатистический россиян за год пандемии.

По медианному благосостоянию россияне в 14,5 раз беднее американцев (79274 доллара), в 19 раз беднее испанцев (105831 доллар), в 22,6 раза беднее японцев (122980 долларов).

От жителей Эстонии (38901 доллар) россияне отстают в 7 раз, Албании - в 2,8 раза, Сербии - 2,7 раза.

Медианное благосостояние домохозяйств в России примерно соответствует уровню Перу и Эквадора (5445 и 5444 доллара соответственно), немного отстает от показателей Египта (6329 долларов), но при этом опережает Габон (4685 доллларов) и Экваториальную Гвинею (4651 доллар).

У 72,8% населения России суммарные активы на человека не превышают 10 тысяч долларов.

Для сравнения в Германии таких всего 10,6%, в Испании - 16,7%, в США - 26,3%, в Панаме - 45,3%, в Шри-Ланке - 54,3%.

По этой доле условно «небогатых» людей Россия находится примерно между Ямайкой (66,7%) и Никарагуа (78,2%). Значительно хуже показатели, например, в Руанде (92,8%), Мьянме (91,7%) и королевстве Лесото (97,8%).

Среди взрослых жителей России 3,78 миллиона владеют активами на сумму больше 100 тысяч долларов, а 252 тысячи являются долларовыми миллионерами. Их число за год сократилось на 65 тысяч человек, подсчитали в Credit Suisse.

Более 5 млн долларов имеют 22,1 тысячи россиян, больше 10 млн долларов - 15,18 тысячи, больше 50 миллионов - 1,64 тысячи, больше 100 млн - 1,12 тысячи.

Наконец, в топ по богатству входят 199 человек - их активы превышают 500 млн долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин