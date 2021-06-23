Россия вошла в топ-5 стран мира по падению благосостояния населения 3 23.06.2021, 14:00

2,244

Хуже дела обстоят только у Бразилии и Индии.

Задача войти в «пятерку» крупнейших экономик мира, поставленная президентом России Владимиром Путиным три года назад, в 2020 году была выполнена с неожиданной стороны.

Россия вошла в топ-5 среди 50 крупнейших мировых экономик по скорости падения благосостояния людей, подсчитали аналитики банка Credit Suisse в ежегодном Global Wealth Report, сообщает finanz.ru.

На конец прошлого года на 111,8 млн взрослых россиян приходилось 3,038 трлн долларов благосостояния - 0,73% от мирового показателя в 418,34 трлн долларов.

За год благосостояние российских домохозяйств сократилось на 338 млрд долларов в номинальном выражении. По этому показателю РФ заняла третье место в мире, уступив лишь Индии (-594 млрд долларов) и Бразилии (-839 млрд).

По относительной скорости падения благосостояния - на 9,9% за год - у России четвертая позиция среди 50 крупных стран.

На первом месте в топ-5 пережившая девальвацию реала Бразилия (-23%). Далее следуют Объединенные Арабские эмираты (-13,1%) и Чили (-10,7%).

В среднем на каждого взрослого жителя России приходится 27,162 тысячи долларов благосостояния, подсчитали в Credit Suisse.

За год эта сумма уменьшилась на 9,6%, что вывело РФ в мировой топ-5. Более резкое сокращение было зафиксировано в Саудовской Аравии (-9,7%), Чили (-11,7%), ОАЭ (-13,8%) и Бразилии (-24,1%).

Впрочем, 27 тысяч долларов на человека - это условная цифра. В реальности же подавляющее большинство российских граждан обладают активами на сумму в разы ниже, поскольку уровень неравенства в РФ - один из самых высоких в мире.

С коэффициентом Джинни 87,8 Россия опережает почти все страны Латинской Америки (кроме Бразилии - 88), большинство государств Африки (кроме ЮАР - 88), уступая лишь отдельным ближневосточным петрократиям (ОАЭ - 88,8, Бахрейн - 88,9) и излюбленным офшорам миллиардеров (Багамские острова - 91,2).

У половины населения России, по подсчетам Credit Suisse, суммарный объем активов не превышает сумму в 5431 доллар на человека.

Это медианный уровень благосостояния, который по сравнению с прошлым годом сократился на 691 доллар, 11,2% - на столько обеднел среднестатистический россиян за год пандемии.

По медианному благосостоянию россияне в 14,5 раз беднее американцев (79274 доллара), в 19 раз беднее испанцев (105831 доллар), в 22,6 раза беднее японцев (122980 долларов).

От жителей Эстонии (38901 доллар) россияне отстают в 7 раз, Албании - в 2,8 раза, Сербии - 2,7 раза.

Медианное благосостояние домохозяйств в России примерно соответствует уровню Перу и Эквадора (5445 и 5444 доллара соответственно), немного отстает от показателей Египта (6329 долларов), но при этом опережает Габон (4685 доллларов) и Экваториальную Гвинею (4651 доллар).

У 72,8% населения России суммарные активы на человека не превышают 10 тысяч долларов.

Для сравнения в Германии таких всего 10,6%, в Испании - 16,7%, в США - 26,3%, в Панаме - 45,3%, в Шри-Ланке - 54,3%.

По этой доле условно «небогатых» людей Россия находится примерно между Ямайкой (66,7%) и Никарагуа (78,2%). Значительно хуже показатели, например, в Руанде (92,8%), Мьянме (91,7%) и королевстве Лесото (97,8%).

Среди взрослых жителей России 3,78 миллиона владеют активами на сумму больше 100 тысяч долларов, а 252 тысячи являются долларовыми миллионерами. Их число за год сократилось на 65 тысяч человек, подсчитали в Credit Suisse.

Более 5 млн долларов имеют 22,1 тысячи россиян, больше 10 млн долларов - 15,18 тысячи, больше 50 миллионов - 1,64 тысячи, больше 100 млн - 1,12 тысячи.

Наконец, в топ по богатству входят 199 человек - их активы превышают 500 млн долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».