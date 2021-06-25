«Санкции вызовут финансовый коллапс, в ближайшее время может начаться бессрочная забастовка» 11 25.06.2021, 8:02

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фото: ТАСС

Ждать осталось недолго.

Европейский союз нанес мощнейший удар по доходам семьи Лукашенко. Запрет на покупку и транзит калийных удобрений приведет к ликвидации крупнейшего источника финансовой поддержки режима, который лишится более $1,3 млрд ежегодно, пишет в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Болкунец.

Прибыль с каждой тонны минеральных удобрений «Беларуськалия» составляет около 200 долларов, из которых 50 долларов перечисляется в доход государства, а 150 — передается непосредственно семье Лукашенко. Схема налажена через посредника ОАО «Белорусская калийная компания». Директор этого предприятия Елена Кудрявец и сын правителя Виктор Лукашенко являются организаторами всей цепочки торговых операций, обналичивания средств, их транзита в зарубежные банки.

По итогам 2020 года «Беларуськалий» произвел 12,8 млн тонн удобрений, из которых 11,8 млн тонн отгружено на экспорт. Более 90% всей продукции «Беларуськалия» вывозилось через через Клайпедский порт в Литве. Блокирование транзита через территорию Европейского союза повлечет за собой необходимость сокращения производства, финансовый коллапс бюджета Беларуси и семьи Лукашенко, которая больше не сможет обеспечивать потребности силовых органов.

Альтернативные варианты экспорта не в состоянии покрыть огромных потребностей предприятия. Через порты России реально отгрузить не более 4,5 млн тонн. Введенные санкции делают практически невозможным вывоз калийных удобрений через территорию России. На «Беларуськалии» работает около 16 тысяч человек, которые в ближайшее время вполне могут начать бессрочную забастовку. Разгребать возникшие завалы суждено будет уже новому руководству Беларуси. Ждать осталось недолго.

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