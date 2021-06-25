Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк попали под санкции: что с ними будет? 7 25.06.2021, 8:37

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Последствия ожидаются серьезные.

Вчера Евросоюз утвердил секторальные санкции по Беларуси и под них попали три крупнейших белорусских банка. Каким образом санкции повлияют на работу этих банков?

В ситуации разбиралось издание «Инфобанк», сделавшее перевод мест в документе о введении санкции, которые касаются финансового сектора Беларуси:

(8) Кроме того, ограничения на доступ к рынкам капитала европейского союза должны быть введены в отношении белорусского правительства, а также белорусских государственных финансовых учреждений и организаций. Следует также ввести запрет на предоставление страхования и перестрахования правительству Беларуси и белорусским государственным органам, и учреждениям.

(9) Европейский инвестиционный банк должен ввести определенные запреты в отношении проектов в государственном секторе. Государства-члены также должны быть обязаны принять меры для ограничения участия Беларуси в международных банках развития, членами которых они являются.

(b) предоставлять финансирование или финансовую помощь, связанную с товарами и технологиями, указанными в пункте 1, включая, в частности, гранты, займы и страхование экспортных кредитов, для любой продажи, поставки, передачи или экспорта этих товаров и технологий или для предоставления соответствующей технической помощи, посреднических услуг или других услуг, прямо или косвенно любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в Беларуси, для военного использования в Беларуси или для любого военного конечного пользователя в Беларуси.

Статья 2f

1. Запрещается закупка, ввоз или вывоз из Беларуси нефтепродуктов.

2. Запрещается оказывать, прямо или косвенно, техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовую помощь, включая производные финансовые инструменты, а также страхование и перестрахование, связанные с запретами, указанными в пункте 1.

Кроме того, ограничения на доступ к союзным рынкам капитала должны быть введены в отношении белорусского правительства, а также белорусских государственных финансовых учреждений и организаций. Следует также ввести запрет на предоставление страхования и перестрахования Правительству Беларуси и белорусским государственным органам, и учреждениям.

Перевод: Статья 2н

Запрещается прямо или косвенно покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги или содействие в выпуске или иным образом иметь дело с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней, выпущенными после 29 июня 2021 года, или иным образом иметь дело с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней, выпущенными после 29 июня 2021 года:

(а) Республика Беларусь, ее Правительство, ее государственные органы, корпорации или учреждения;

(b) крупное кредитное или иное учреждение, созданное в Беларуси с более чем 50% государственной собственностью или контролем по состоянию на 29 июня 2021 года, как указано в Приложении III.;

(c) юридическое лицо, юридическое лицо или орган, созданные за пределами Союза, чьи имущественные права прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% организации, указанной в Приложении III;

(d) любое юридическое лицо, организация или орган, действующие от имени или по указанию юридического лица, организации или органа, указанных в пункте (с) настоящей статьи или перечисленных в Приложении III.

Статья 2i

1. Запрещается прямо или косвенно заключать, или участвовать в каких-либо соглашениях о предоставлении новых займов или кредитов со сроком погашения более 90 дней после 29 июня 2021 года, с следующими организациями:

(а) Республика Беларусь, ее Правительство, ее государственные органы, корпорации или учреждения;

(b) крупное кредитное или иное учреждение, созданное в Беларуси с более чем 50% государственной собственностью или контролем по состоянию на 29 июня 2021 года, как указано в Приложении III.;

(c) юридическое лицо, юридическое лицо или орган, созданные за пределами Союза, чьи имущественные права прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% организации, указанной в Приложении III;

(d) любое юридическое лицо, организация или орган, действующие от имени или по указанию юридического лица, организации или органа, указанных в пункте (с) настоящего пункта или перечисленных в Приложении III.

2. Запрет, упомянутый в пункте 1, не распространяется на займы или кредиты, которые имеют конкретную и задокументированную цель обеспечить финансирование не запрещенного импорта или экспорта товаров и нефинансовых услуг между Союзом и любым третьим государством, включая расходы на товары и услуги из другого третьего государства, необходимые для выполнения экспортных или импортных контрактов.

3. Компетентный орган государства-члена может также предоставить, на таких условиях, которые он сочтет целесообразными, разрешение на предоставление или участие в займах или кредитах, упомянутых в пункте 1, если компетентный орган определил, что:

(а)соответствующая деятельность направлена на оказание поддержки гражданскому населению Беларуси, например, гуманитарная помощь, экологические проекты и ядерная безопасность, или кредит или кредит необходимы для соблюдения правовых или нормативных минимальных резервных или аналогичных требований для соответствия критериям платежеспособности и ликвидности для финансовых организаций в Беларуси, которые являются мажоритарными владельцами финансовых учреждений Союза; и

(b)деятельность или соответствующий заем, или кредит не влекут за собой предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, физическому лицу, организации или органу, упомянутым в статье 4, или в их интересах.

При применении условий, указанных в пунктах (a) и (b), компетентный орган должен запрашивать достаточную информацию в отношении использования выданного разрешения, включая информацию, касающуюся цели и партнеров соответствующей деятельности.

Заинтересованное государство-член должно проинформировать другие государства-члены и Комиссию о любом разрешении, выданном в соответствии с настоящей статьей, в течение двух недель с момента получения разрешения.

4. Запрет, указанный в пункте 1, не распространяется на списания или выплаты, произведенные в соответствии с контрактом, заключенным до 25 июня 2021 года, при условии соблюдения следующих условий:

(а)все условия и положения таких сокращений или выплат:

(i)были согласованы до 25 июня 2021 года; и

(ii)не были изменены ни на эту дату, ни после нее; и

(b) до 25 июня 2021 года была установлена договорная дата погашения для полного погашения всех предоставленных средств и для аннулирования всех обязательств, прав и обязанностей по контракту; условия и положения о списаниях и выплатах, указанные в пункте (а), включают положения, касающиеся продолжительности периода погашения для каждого списания или выплаты, применяемой процентной ставки или метода расчета процентной ставки и максимальной суммы.

Статья 2j

Запрещается предоставлять страховку или перестрахование:

(а) правительство Беларуси, его государственные органы, корпорации или агентства;

(b)любое физическое или юридическое лицо, юридическое лицо или орган, действующие от имени или по указанию юридического лица, юридического лица или органа, указанных в пункте (а).

Статья 2к

Запрещается сознательно и преднамеренно участвовать в деятельности, целью или следствием которой является, прямо или косвенно, обход запретов, изложенных в статьях 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i и 2j.

Статья 2l

В дополнение к запретам, изложенным в статье 2i, запрещается следующее:

(а) любые выплаты или платежи Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках или в связи с любыми существующими соглашениями, заключенными между Республикой Беларусь или любым ее государственным органом и ЕИБ;

(b) продолжение ЕИБ любых существующих Контрактов на оказание Услуг по оказанию технической помощи, относящихся к проектам, финансируемым в соответствии с соглашениями, указанными в пункте (а), и которые предназначены для прямой или косвенной выгоды Республики Беларусь или любого ее государственного органа, которые будут осуществляться в Беларуси.

Статья 2м

Государства-члены должны принять необходимые меры для ограничения участия в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются, в частности Международного Банка Реконструкции и Развития и Европейского Банка Реконструкции и Развития, в том числе путем голосования против новых займов или других форм финансирования организаций, упомянутых в статье 2i, за исключением тех, которые упомянуты в пунктах (2) и (3), и без ущерба для проектов финансирования поддержки малого и среднего бизнеса частным сектором."...

Приложение III

список юридических лиц, организаций или органов, упомянутых в статьях 2h и 2i

Беларусбанк

Белинвестбанк (Белорусский банк развития и реконструкции)

Белагропромбанк

Как мы видим при том что есть много запретов, но остаются варианты кредитования малого бизнеса и кредиты на поддержание ликвидности и нормативных требований.

Как это все отразится на белорусских банках? в частности на Беларусбанке, Белинвестбанке и Белагропромбанке?

Отразится плохо.

Во-первых, не будет никаких субординированных кредитов о которых так любят писать банки.

Беларусбанк достаточно активно это делал:

Белагропромбанк тоже участвовал:

Белинвестбанк активно работал с ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития):

Во-вторых, можно пока забыть о мечтах по продаже этих банков каким-то инвесторам или выходу Беларусбанку на IPO

На физических и юридических лицах которые обслуживаются в данных банках и не участвуют в внешнеэкономической деятельности эти санкции не должны отразиться.

А вот на компаниях, участвующих в международных платежах вполне могут отразиться.

Санкции это такая неприятная вещь, а банкиры, особенно западные достаточно щепетильны в этих вопросах. Поэтому возможны трудности даже с международными перечислениями денег с участием попавших под санкции банков, как это было с российскими банками в Китае в 2018 году:

"... Представители трех российских и двух китайских банков с отделениями в обеих странах рассказали, что проблема появилась в 2014 году. Ее удалось «более-менее решить» к концу 2015 года, но с января–февраля 2018 года ситуация снова начала ухудшаться. Сильнее всего это коснулось компаний, попавших в SDN-список США в апреле.

Представитель одного из крупных банков КНР напоминает, что второй по размеру китайский производитель электроники ZTE, закупавший до 25% комплектующих у американских компаний, был признан виновным в продаже, запрещенной санкциями США продукции в Иран и КНДР в прошлом году. Это привело к остановке работы компании и миллиардным штрафам. С тех пор китайские банкиры стали осторожнее относиться к операциям клиентов, объясняет он.

Бывший сотрудник филиала одного из российских банков в Китае рассказал, что в банках КНР зачастую не хотят разбираться в том, опасна ли на самом деле операция. «Они не понимают сути санкций, не хотят подставить банк и принимают решение о блокировке платежа. Часто помогал личный звонок в банк, но не всегда была возможность быстро вытащить все платежи, и они в лучшем случае зависали на семь-десять дней», — вспоминает он. "

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