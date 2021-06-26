За что на самом деле платят белорусы, когда покупают мясо? 4 26.06.2021, 9:35

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Хитрости отечественного ценообразования.

Недавно журналисты onliner.by рассчитывали себестоимость молока от коровы до прилавка. Выяснилось, что большая часть денег, которые берет магазин за молочные продукты, приходится не сельхозорганизациям. На корма коровам идет меньше четверти от розничной цены молока, а тем, кто непосредственно доит, пасет, подвозит корма и убирает навоз, — меньше одной десятой.

Теперь наступила очередь мяса. Здесь все сложнее. Все-таки корова доится каждый день, а мясом становится один раз, и не обязательно в одном и том же возрасте и в одинаковых обстоятельствах. Попробуем же разобраться. Начнем с конца.

На сайте Белорусского статистического комитета есть средние розничные цены на продукты, в том числе и на мясо. Самая свежая информация за май.

Вспомним, что на тот момент рост цен на социально значимые товары уже был ограничен согласно постановлению №100, а 1 июня принято постановление №40. Эти документы регламентируют повышение розничных цен и размер торговых надбавок. Потому цены законопослушных продавцов должны быть почти неизменными.

Фото: onliner.by

По данным Белстата, средние цены за килограмм мясной разделки выглядят так:

говядина без костей — 15,28 руб.;

свинина без костей — 11,09 руб.;

фарш — 9,11 руб.;

субпродукты — 5,55 руб.

Напоминаем, что в цену этих мясных продуктов включен 10%-ный налог на добавленную стоимость. Заплатив за мясо, вы отдаете 10% в бюджет.

Фото: onliner.by

Мясокомбинат забирает около 75% от розничной цены

Рекомендованная наценка на мясные продукты — 20%. Вычтем из розничных цен без НДС наценку 20% и сравним эти цены с ценами в прайсах мясокомбинатов.

По поводу цен в прайсах разъясняем: это не статистика, а средние цены на несколько десятков мясных продуктов от десяти разных мясокомбинатов. Результаты могут быть другими, если, например, включить в список самую дорогую вырезку и убрать котлетное мясо.

Фото: onliner.by

Но мы отдавали предпочтение «массовым» продуктам. По мясу цены почти совпали, фарш и субпродукты оказались даже дешевле, возможно, мы выбрали позиции слишком дешевого товара.

По расчетам выходит, что цена мясокомбината без НДС — это примерно 75% от розничной цены в магазинах.

Стоимость чистого мяса на 10% ниже, чем разделки

Государственные сельхозпредприятия не сообщают, почем продают мясо. Мясокомбинаты свои закупочные цены не публикуют. Вообще, в расчетах между такими госпредприятиями (большинство из них фактически государственные) все сложно: там и отсрочки, и зачет требований, и закупка мясомбинатами запчастей для колхозов, и др. Потому обратимся в первую очередь к рыночным ценам, которые предлагают мясокомбинаты, когда работают по системе зачета.

Фото: onliner.by

Здесь можно найти говяжьи полутуши по цене от 4,80 до 7 руб. Обычная стоимость мяса с костями — 5,50 руб. за 1 кг. Вырезка дороже в два раза и более, субпродукты попадаются гораздо дешевле — зависит от типа продукта (язык тоже субпродукт, но он дороже хвоста).

По свинине разброс цен еще шире: кто-то предлагает мясо от 3,80 руб. за 1 кг, кто-то — по 8,30 руб. Имеет значение категория мяса. Цена полутуш — в пределах 5 руб. за 1 кг, чистого мяса — примерно 8 руб.

Стоимость чистого мяса не намного ниже, чем у мясокомбинатов, разница порядка 10%: в продажную цену уже включены услуги по забою, разделке и первичной обработке.

Фото: onliner.by

Мясо живым весом за вычетом отходов примерно на 15% дешевле, чем разделка

Живой вес — это состояние скота до убоя. После убоя и первичной обработки от живого веса остается примерно 70% или меньше. Потому купить живого поросенка по 5 руб. за 1 кг — это то же самое, что заплатить за мясо в разделке дороже 7 руб.

Живым весом говядину предлагают от 2,50 руб. за 1 кг, есть спрос и по 4 руб., много предложений по 5 руб. Свинина живым весом предлагается от 3,30 руб. за 1 кг, тоже много предложений по 5 руб. Получается, что мясо живым весом за вычетом отходов примерно на 15% дешевле, чем разделка.

Фото: onliner.by

Однако производить забой скота самостоятельно теперь запрещено. Услуги бойни стоят не так уж дорого, но расходы на перевозку обычно заметно выше. Купить одну свинью и убить ее по всем правилам, скорее всего, обойдется в большую сумму, чем купить мясо.

Около 70% цены на мясо у производителей — это себестоимость кормов

Из чего складывается себестоимость мяса от сельхозорганизаций, точно сказать не получится. Говядина может попасть на мясокомбинат почти теленком, а может — «по выслуге лет». Со свининой и курятиной чуть понятнее, но открытой статистики по себестоимости мяса нет.

Добавим государственный контроль роста цен, разницу в производстве и расходах между сельхозпредприятиями, фермерами и частными подворьями — и ясности станет еще меньше.

Обычно пишут, что порядка 70% составляет себестоимость кормов и около 12—15% идет на оплату труда.

Из чего все-таки складывается стоимость мяса?

Для того чтобы это понять, принимаем, что розничная цена мяса — это 100%. Тогда без НДС мясо будет стоить 91% от розничной цены, на мясокомбинате — 75%, у производителей с минимальной обработкой — 65%, живым весом — 40%. Ну и 20—25% — это корма, около 5% — зарплаты, а остальное — другие расходы.

Фото: onliner.by

В рублях это будет выглядеть так.

Говяжья лопатка стоит 14 руб. за кило. Из этих денег:

НДС в бюджет — 1,26 руб.;

мясокомбинат заработает 1,4 руб.;

производитель — 3,5 руб.;

еще 3,5 руб. уйдет на корма;

0,7 руб. — на зарплату вырастившим корову;

еще 2,38 — на другие расходы.

Свиная шея продается по 12,5 руб. за кило. Из этой суммы:

НДС в бюджет — 1,12 руб.;

мясокомбинат заработает 2 руб.;

производитель — 3,22 руб.;

на корма уйдет 3,13 руб.;

заработки вырастивших свинью составят 0,63 руб.;

2,4 руб. — на другие расходы.

Фото: onliner.by

Понятно, что порядок цифр не точный, а примерный, для наглядности. Все зависит от сорта мяса, возраста убитого скота, переработчика и производителя. Кто-то зарабатывает на мясе порядка 30% и более, кто-то выполняет план себе в убыток.

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