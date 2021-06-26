Российский спектакль вокруг британского военного корабля 4 Александр Подрабинек, «Белсат»

26.06.2021, 10:59

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Англичане нащупали болевую точку Кремля.

На этой неделе случилась странная на первый взгляд военно-дипломатическая пикировка между Россией и Великобританией. В среду британский эсминец «Дефендер» прошел в Черном море через прибрежные воды Крыма, которые Кремль считает своими территориальными водами.

Несуразная пикировка

На самом деле это территориальные воды Украины, но, отжав у соседа в 2014 году Крым, Москва хочет, чтобы все считали его российским. Поэтому вокруг британского эсминца кружили около 20 российских военных самолетов и несколько военных кораблей, требуя от англичан убраться из 12-мильной прибрежной зоны.

Поскольку британские военные моряки требования игнорировали, российские военные взорвали где-то неподалеку несколько бомб и немного постреляли в морскую пустоту. Так сказать, для очистки своей военной совести и ради чести мундира.

Российское Министерство обороны торжественно заявило, что бомбы были сброшены с самолета по курсу эсминца, после чего корабль-нарушитель из российских вод ушел.

Английское военное ведомство в противовес этому заявило, что бомбы по курсу корабля никто не взрывал, а эсминец как шел по своему курсу, так и шел. Слышавшиеся неподалеку выстрелы и порхание вокруг эсминца российских самолетов англичане приняли за военные учения.

Обычно все бывает наоборот: нарушители границ заявляют, что они были в международных водах, а любители пострелять заверяют, что и не думали накалять обстановку.

За всей этой несуразной пикировкой стоит очень серьезная проблема: смирится международное сообщество с захватом Крыма, признает его российским или останется верной международному праву. Пока что источник в британском правительстве сообщил, что цель этого похода состояла в том, чтобы отстоять свободу мореходства.

Кругом враги

Судя по нервной реакции российских силовых ведомств, англичане нащупали болевую точку Кремля. И это понятно: смирившись с аннексией Крыма свободный мир уготовит печальное будущее себе и счастливое – российскому авторитаризму.

Не случайно ведь Кремль призывает США и их союзников отказаться от ежегодных украино-американских учений в Черном море, которые должны начаться в ближайший понедельник. По мнению посольства России в США, эти учения «повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве».

Идея о том, что за всеми бедами России стоят злокозненные американцы, видимо, лишила сна Владимира Путина. В своей статье, опубликованной 22 июня в немецкой газете Die Zeit, он пишет, что это именно США организовали в 2014 году переворот в Украине.

Таким образом, война с врагом принимает законченные и очень знакомые очертания. Есть внешний враг: США, Украина, Польша, Чехия… и список пока открыт. Есть внутренний враг: международный терроризм, экстремисты, иностранные агенты, нежелательные организации.

Позиции определены настолько четко, что специальные указания по персональным политическим репрессиям уже не нужны: карательные органы сами понимают, кого из критиков режима за что и на сколько надо сажать. Или даже убивать.

Как раз на этой неделе директор чеченского телевидения Чингиз Ахмадов пообещал убивать критиков и врагов Рамзана Кадырова. Так прямо и заявил: «Если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем. Если кого-то нужно избить, то побьем». Все просто, как в первобытные времена.

Дурман политики умиротворения

Эта незатейливая мужицкая простота и жесткость умело сочетается в Москве с дипломатической въедливостью. Мы же часть Европы и ощущаем с ней свою неразрывную историческую связь, пишет все в той же статье Владимир Путин. Давайте сотрудничать!

И вот, пожалуйста, едва закончились переговоры с Байденом, как в США после трехмесячного демонстративного отсутствия на этой неделе вернулся российский посол Анатолий Антонов. Засобирался в Москву и американский посол Джон Салливан.

Financial Times пишет, что европейские лидеры хотят возобновить встречи с Путиным, как это было до украинских событий 2014 года. Пригласить Путина на встречу с лидерами Евросоюза предложила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Так, глядишь, дело скоро дойдет и до новой разрядки, борьбы за мир и всеобщее разоружение. Сладкая, как наркотический дурман, политика умиротворения. Европе это не впервой. Ну разве что британские эсминцы не впишутся в благостную картину всеобщего удовольствия.

Александр Подрабинек, «Белсат»

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