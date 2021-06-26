Токсичные товары: как западные санкции бьют по экспорту белорусских нефтепродуктов 26.06.2021, 12:04

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Европейские покупатели стали отказываться от товара Made in Belarus еще до введения ограничений.

Опубликованные 24 июня санкции Евросоюза предполагают запрет на импорт и транспортировку нефтепродуктов, включая бензин и дизельное топливо, если они произведены в Беларуси или экспортируются из Беларуси в любую другую страну, пишет сайт naviny.by.

Кроме того запрещается прямо или косвенно оказывать техническую и финансовую помощь, брокерские и страховые услуги по сделкам с белорусскими нефтепродуктами.

За три дня до введения ограничений со стороны ЕС Великобритания наложили санкции на двух основных трейдеров, которые занимаются поставками белорусских нефтепродуктов — «Новую нефтяную компанию» и BNK (UK) Ltd (британскую дочку «Белорусской нефтяной компании»). Проблемы со сбытом белорусских нефтепродуктов возникли за несколько месяцев до принятия европейских санкций.

По данным участников рынка, еще в апреле некоторые европейские торговые компании заявили о прекращении торговли белорусскими нефтепродуктами, опасаясь попасть под вторичные американские санкции.

Напомним, что США возобновили ограничения в отношении девяти предприятий нефтехимического комплекса Беларуси, в том числе государственного концерна «Белнефтехим» и нефтеперерабатывающего завода «Нафтан». Из-за запрета США на работу с белорусскими предприятиями покупателям нефтепродуктов стало невозможно получить финансирование в долларах. Некоторые европейские банки отказывались предоставлять обеспечение уже в конце апреля — мае, сообщали трейдеры. Американские санкции привели к сокращению в мае по сравнению с апрелем поставок белорусского бензина, вакуумного газойля и мазута в российские северо-западные порты.

А европейские санкции заблокируют доступ к финансированию сделок с белорусскими нефтепродуктами и в евро, что еще больше затруднит продажи. Похоже, что уже сейчас европейские покупатели полностью перестали покупать белорусские нефтепродукты. Сотрудничество с белорусскими властями рассматривается как токсичное.

В прошлом году Беларусь заработала почти 600 млн долларов на поставках нефтепродуктов в ЕС, свидетельствуют данные Белстата.

Наибольшая доля экспорта приходится на Великобританию и Нидерланды, которые могут быть промежуточными точками поставок. Несмотря на то, что Великобритания вышла из Евросоюза, поставки в эту страну до недавнего времени осуществлялись морем через страны Евросоюза, сообщили в консалтинговой компании Refinitiv. За четыре месяца этого года поставки белорусских нефтепродуктов в ЕС составили 730 млн долларов, превысив прошлогодний уровень. Это половина всей выручки от экспорта белорусских нефтепродуктов. При этом отгрузки в Великобританию уменьшились почти на 70% (до 63 млн долларов), зато в Нидерланды — увеличились в 7,6 раза (до 580,8 млн долларов). Еще одним важным партнером Беларуси традиционно является Украина. В прошлом году Беларусь заработала на поставках нефтепродуктов в эту страну 1,2 млрд долларов, за четыре месяца этого года — около 620 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата. Сейчас, по данным участников рынка, поставки белорусских нефтепродуктов в Украину по-прежнему идут через компанию «БНК-Украина», но не по прямым договорам с материнской «Белорусской нефтяной компанией». Однако покупатели белорусской продукции начинают сталкиваться с проблемами при расчетах через украинские банки.

Кроме того, приостановлено действие соглашения между украинским оператором нефтепроводов «Укртранснафта» и BNK (UK) Ltd о транспортировке нефти из Одессы на Мозырский НПЗ.

Белорусское дизельное топливо и бензин занимают большую долю на украинском рынке — 30% и 40%, соответственно. Заместить такие объемы за короткое время будет сложно. Украинские власти не заявляли о присоединении к европейским секторальным санкциям, но в конфликте между Беларусью и Западом Украина, скорее, на стороне Брюсселя и Вашингтона, поэтому исключать постепенное сворачивание украинского рынка для белорусских нефтепродуктов нельзя.

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