Медики назвали продукты, которые категорически не стоит есть на завтрак 1 27.06.2021, 8:47

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Первый прием пищи особенно важен для здоровья организма.

Всем известно, что завтрак является самым важным приемом пищи на протяжении всего дня, так как первый прием пищи влияет на состояние организма и правильное функционирование всех органов. По мнению диетологов, утром лучше всего употреблять легкую еду, например каши с фруктами, омлет или салат с куриным мясом. Также на завтрак можно есть цельнозерновой хлеб с маслом, пишет cursorinfo.co.il.

Так как первой прием пищи насыщает организм, бутерброды с колбасой и кофе могут спровоцировать возникновения тяжести в животе и недомогания. Как оказалось, кофе бодрит организм только на определенный промежуток времени, а затем снова появляется сонливость. Но вместе с этим, этот крепкий напиток притупляет чувство голода, а вот именно во время завтрака человек должен хорошо поесть. Помимо этого, кофе может спровоцировать появление лишних килограммов. Это связано с тем, что спустя время после употребления напитка возникает чувство голода и человек снова начинает есть.

Врачи-диетологи также рекомендуют воздержаться от якобы полезных видов завтрака таких, как гранола, хлопья и мюсли. Специалисты изучив состав этих продуктов выявили, что в одной порции такого лакомства находится большое количество сахара и нежелательных трансжиров. Таким образом употребляя вроде бы здоровую пищу, как это указывают на упаковке производители, организм только будет накапливать лишние килограммы.

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