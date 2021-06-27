«Раз Минск нас не слышит, донесем свои требования прямо в Дом правительства» 27.06.2021, 9:19

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Как солигорские шахтеры пошли на Минск и победили.

По аналогии со своими братьями по профсоюзному движению из Украины и России, солигорские горняки 10 апреля 1992 года колонной направились в столицу Беларуси, чтобы донести свои требования до правительства страны, пишет «Салідарнасць».

После безуспешных переговоров на протяжении более двух месяцев Независимого профсоюза горняков Беларуси по заключению Тарифного соглашения, 12 марта 1992 года работники ПО «Беларуськалий» объявили о начале бессрочной забастовки.

16 марта были заблокированы железнодорожные пути с целью недопущения отгрузки готовой продукции предприятия. Однако, и эти действия не дали быстрого эффекта.

30 марта, по предложению Ивана Юргевича, было объявлено о начале голодовки на 4 Рудоуправлении, а затем голодовка была перенесена на ПО «Беларуськалий». Восемь шахтеров и членов их семей проводили голодовку в здании Управления ПО «Беларуськалий». И даже этот отчаянный шаг ни на йоту не подвинул дело с места.

На 12-ти тысячном митинге в Солигорске принимается решение: раз Минск нас не слышит, мы донесем свои требования прямо в Дом правительства.

10 апреля колонна шахтеров со знаменем Независимого профсоюза горняков и бело-красно-белым национальным флагом Беларуси, с надписями на касках «Салігорск – Менск» вышла из Солигорска.

Из воспоминаний участника похода Сергея Старосоцкого:

«Около 40 км — таков итог первого дня. Два человека не дошли до Слуцка. Местные власти перестраховались основательно. Запретили переночевать в школе, хотя ранее об этом была договоренность. Даже удостоверение депутата городского Совета Михаила Тагиля не произвело должного эффекта. Пришлось двигаться дальше. На ночевку остановились в клубе д. Городище. Рано утром опять двинулись в путь.

Проходя мимо населенных пунктов, встречаясь и беседуя с местными жителями, мы поражались: даже на Случчине люди не имели представления о реальной обстановке в Солигорске. Многие возмущались: «Куда вы идете и зачем? Вы же получаете по 30 тысяч рублей!» И только «квитки», которые предусмотрительно взяли с собой, убеждали, что реальная зарплата шахтеров – 1,5 тысячи рублей (или 60-80 долларов на то время).

Второй день был самым изнурительным. Прошли 60 км до деревни Королево. В строю за 20 км до ночлега шло не более 20 человек. Остальных с растянутыми сухожилиями и кровавыми мозолями подвозили добровольцы-водители, которые следовали за нами.

Что самое поразительное – никто не хотел уходить с маршрута. Силой приходилось людей со стертыми ногами усаживать в машины. Остальные шли, на привале просто падали. Еще труднее было подняться, чтобы продолжать путь.

Конечно, мы старались соблюдать порядок следования, дистанцию, чтобы не создавать помех транспорту. Приветственные сигналы встречных и обгоняющих водителей подбадривали нас. Некоторые останавливались, делились с нами продуктами, ведь у нас были только «тормозки», что брали из дома. Сельские жители нас угощали молоком и продуктами.

На пути к Минску у нас оставались Королево, Сенница. Уставшие после изнурительного похода, к концу третьего дня мы были в предместье Минска и заночевали в спортивном зале деревни Сенница. Никогда не забуду отношения людей тех населенных пунктов, где мы проходили: «Идут шахтеры! Молодцы! Если не вы, так кто?»

Утром 14 апреля в Минске участников похода на площади Независимости, в палатке, уже ожидали голодающие во главе с Иваном Юргевичем. Основная масса работников ПО “Беларуськалий” прибыла на поездах и электричках. В тот же день председателю НПГБ Юргевичу была предоставлена возможность выступить перед депутатами Верховного Совета Беларуси.

Горняки направили своих активистов на все большие предприятия Минска для того, чтобы минские рабочие оказали поддержку. И минчане пришли на площадь Независимости. Перед зданием Верховного Совета был организован 50-тысячный митинг, на котором был выдвинут ряд требований, которые поддержали представители братских профсоюзов и политических партий Беларуси.

В результате целой серии акций протестов: забастовки, голодовки, похода и целой череды переговоров, рабочие Солигорска добились своего.

В результате было подписано Временное соглашение, на основании которого была повышена зарплата в 3,4 раза. Заключен коллективный договор между работодателем и НПГ, а вместе с ним — выплата дивидендов, оплата времени следования на рабочие места, ночных, оздоровительных, увеличение отпусков, создание персонифицированного пенсионного страхования и других льгот.

Всем этим сегодня пользуется молодое поколение работников предприятия ОАО «Беларуськалий», которое должно помнить, что в этой жизни ничто просто так не дается и за все нужно бороться.

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