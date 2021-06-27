Кардиологи назвали овощ, употребление которого на 55% снизит риск инсульта 27.06.2021, 10:08

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Эксперты провели эксперимент, в котором сравнивали две группы добровольцев.

Помидоры способствуют снижению риска инсульта, уверены специалисты-кардиологи. После длительного исследования (более 12 лет) и изучения влияния этого овоща на сердце, эксперты порекомендовали его всем сердечникам и людям в возрасте, пишет cursorinfo.co.il.

Эксперты сравнивали две группы добровольцев — одни регулярно ели помидоры, другие не употребляли их вообще. Какого же было их удивление, когда выяснилось, что в среднем риск инсульта у любителей помидоров оказался ниже почти на 55%.

Медики объясняют это тем, что томаты богаты антиоксидантом, ликопином. А повышенный уровень этого вещества в крови помогает избежать инсульта. Но, чтобы добиться такого эффекта, помидоры нужно есть регулярно не менее 3-4 раз в неделю

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