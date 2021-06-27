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В России начался дефицит вакцин

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  • 27.06.2021, 11:47
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В России начался дефицит вакцин

Два региона приостановили вакцинацию.

Принудительная прививочная кампания, развернутая в России на фоне скачка заболеваемости Covid-19, привела к нехватке вакцин в ряде регионов и крупных городов.

Два субъекта РФ былы вынуждены приостановить вакцинацию, израсходовав весь запас препаратов, в то время как другие бьют тревогу, поскольку остатков хватит на считанные дни.

Как сообщает РБК, в субботу о приостановке вакцинации объявили власти Удмуртии, где за последнюю неделю привились, по официальным данным, более 12 тысяч человек.

Регион ожидает прибытия новой партии в воскресенье, 27 июня, а пока на два дня закрывает прививочные пункты.

Накануне на такой же шаг пошли власти Хабаровского края после того, как за два дня вакцину получили 5,2 тысячи человек. Запасы были израсходованы, и край ожидает новой поставки в течение двух дней.

23 июня на дефицит вакцин пожаловался глава Чечни Рамзан Кадыров, по словам которого ситуация с запасами препаратов остается сложной около недели.

Вакцины закончились в ряде пунктов вакцинации Новосибирска, а в те, что еще продолжают прививать, выстраиваются очереди, пишет «Коммерсант».

В региональном Минздраве подтвердили, что к вечеру 25 июня в пунктах вакцинации практически использован первый компонент препарата, вакцинация вторым компонентом продолжается.

На дефицит вакцин жалуются жители Кузбасса и Свердловской области, причем в Екатеринбурге препаратов не осталось совсем, пишет «Ъ».

Глава Башкирии Радий Хабиров отложил до 5 июля введение ограничительных норм для работы кафе и ресторанов. «Сейчас сложилась такая ситуация, что в республике вакцина заканчивается, во многих районах ее уже нет», - заявил он.

Кремль от лица пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пообещал победить дефицит в течение нескольких дней. «Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни все эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы», - заявил он в пятницу.

По данным оперативного штаба на субботу, 26 июня, за минувшие сутки в России зафиксированы рекордные с января 21665 новых случаев Covid-19.

619 человек скончались, а в Санкт-Петербурге суточная смертность установила рекорд с начала с пандемии третий день подряд.

Россия находится на 5-месте в мире по числу заражений Covid-19, уступая Бразилии (79277 за минувшие сутки), Индии (48698), Колумбии (32733) и Аргентине (24023).

По числу летальных исходов у России - 4-е место. Впереди - Бразилия (1990), Индия (1186) и Колумбия (685).

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