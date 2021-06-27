закрыть
27 июня 2021, воскресенье, 14:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Где живут в Париже друг Путина и топ-пропагандист Кремля: видео

2
  • 27.06.2021, 14:09
  • 6,884
Где живут в Париже друг Путина и топ-пропагандист Кремля: видео

Почему-то они решили купить квартиру не в Саратове, Сызрани или Омске.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко показал элитные квартиры в Париже друзей-олигархов президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в видео на Youtube-канале нардепа.

Квартира олигарха и "члена клана Путина" Геннадия Тимченко находится в "золотом треугольнике" Парижа, то есть в нескольких минутах прогулки от Триумфальной арки.

Также в элитном районе Парижа находятся апартаменты директора пропагандистских СМИ "LifeNews", "Известия" и других - Арама Габрелянова. Его квартира расположена у Булонского Леса, одного из старейших парков Европы.

"Кремлевские пропагандисты, чиновники и друзья Путина очень любят рассказывать, как сильно они любят Россию. Но, как оказывается, любят они ее, находясь на озере Комо, в Вене или в Париже. Почему-то они решили купить квартиру не в Саратове, Сызрани или Омске. Эти люди предпочитают иметь недвижимость в элитных районах Парижа, "на загнивающем Западе", - пишет в описании видео Алексей Гончаренко.

И Габрелянов, и Тимченко подпадают под украинские санкции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников