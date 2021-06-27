Где живут в Париже друг Путина и топ-пропагандист Кремля: видео 2 27.06.2021, 14:09

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Почему-то они решили купить квартиру не в Саратове, Сызрани или Омске.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко показал элитные квартиры в Париже друзей-олигархов президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в видео на Youtube-канале нардепа.

Квартира олигарха и "члена клана Путина" Геннадия Тимченко находится в "золотом треугольнике" Парижа, то есть в нескольких минутах прогулки от Триумфальной арки.

Также в элитном районе Парижа находятся апартаменты директора пропагандистских СМИ "LifeNews", "Известия" и других - Арама Габрелянова. Его квартира расположена у Булонского Леса, одного из старейших парков Европы.

"Кремлевские пропагандисты, чиновники и друзья Путина очень любят рассказывать, как сильно они любят Россию. Но, как оказывается, любят они ее, находясь на озере Комо, в Вене или в Париже. Почему-то они решили купить квартиру не в Саратове, Сызрани или Омске. Эти люди предпочитают иметь недвижимость в элитных районах Парижа, "на загнивающем Западе", - пишет в описании видео Алексей Гончаренко.

И Габрелянов, и Тимченко подпадают под украинские санкции.

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