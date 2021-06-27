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Экономист: Из-за санкций может наступить острая фаза кризиса режима в Беларуси

  • 27.06.2021, 14:19
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Экономист: Из-за санкций может наступить острая фаза кризиса режима в Беларуси

Новые ограничения будут накладываться на предыдущие.

Евросоюз впервые в истории ввел секторальные санкции против режима в Беларуси. Под ограничения попали калийная, нефтеперерабатывающая, табачная отрасли, а также государственные банки.

Секторальные санкции вступили в силу 25 июня. Принятые ограничения в основном не касаются исполнения контрактов, подписанных до 25 июня 2021 года.

Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии udf отметил, что экономические последствия новых санкций будут серьезными.

«Большое значение будет иметь то, в какой мере и глубине эти санкции будут применяться. Возьмем, допустим, калийные удобрения. В страны ЕС их экспортируется немного – меньше 10% от всего объема. «Беларуськалий» серьезно здесь не пострадает. Но давайте посмотрим с другой стороны: удобрения продаются через дистрибьютеров вроде норвежской Yara. Будет ли она и другие руководствоваться санкциями ЕС? Если да, то может пострадать экспорт не только в ЕС, но и другие страны. И продолжится ли транзит белорусских калийных удобрений через балтийские порты?», – сказал Желиба.

Он отметил, что новые санкции будут накладываться на предыдущие, что усугубит ситуацию.

«Из-за ранее введенных санкций уже ощутили потерю валютной выручки и «Белавиа», и аэропорт «Минск-2», и «Белаэронавигация». Начинают серьезно страдать предприятия концерна «Белнефтехим». Непонятно, как теперь быть МАЗу и БелАЗу. Безусловно, это приведет к снижению уровня жизни населения», – считает Желиба.

Насколько глубоко пострадает белорусская экономика?

«Аналитики говорит о сокращении ВВП минимум на 5%. А там уже кто как считает: пишут даже о возможном падении аж до 12%. Из-за санкций может наступить очередная острая фаза белорусского перманентного кризиса», – полагает Желиба.

Экономист надеется, что руководство страны внесет коррективы в свою линию поведения, которая привела к жестким западным санкциям.

«От западных санкций сильно пострадала даже Россия. Признанный факт, что за последние 7 лет в результате них жизненный уровень населения в РФ не то что не вырос, а снизился. Что уж говорить о небольшой Беларуси», – отметил Желиба.

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