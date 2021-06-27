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Крупная авария на МКАД: фура перевернулась и вызвала цепочку столкновений

  • 27.06.2021, 14:22
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Крупная авария на МКАД: фура перевернулась и вызвала цепочку столкновений

Водитель грузового автомобиля DAF двигался со стороны улицы Кижеватова.

Сегодня около половины девятого утра водитель грузового автомобиля DAF двигался по МКАД со стороны Кижеватова в направлении Бабушкина, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту, машина перевернулась. Водитель двигавшегося сзади еще одного DAF предпринял попытку экстренного торможения, в результате его прицеп занесло и он столкнулся с попутным Renault. Последний, в свою очередь, совершил наезд на автомобиль Range Rover, который остановился у края проезжей части для устранения технических неполадок. Об этом рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пассажиры автомобилей Renault, Range Rover, а также водитель опрокинувшегося DAF доставлены в больницу для осмотра. ГАИ проводит проверку.

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