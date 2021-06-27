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В стойло «Мира»

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 27.06.2021, 14:29
  • 1,822
В стойло «Мира»

Показательный пример отношения российского начальства к гражданам.

Пенсионеров в России загоняют в платежную систему «Мир». С 1 июля пенсии будут перечисляться только на карты «национальной платежной системы».

К счастью, российские пенсионеры, живущие за границей, продолжат получать пенсии на карты международных платежных систем. Там «Мир» не ходит. Их бы власти тоже засунули в «Мир», но выбора не было.

Еще можно продолжать получать пенсию на вклад или наличными по почте, проскользнув мимо «Мира».

Вы создали «национальную платежную систему»? Отлично. Конкурируйте с международными системами. Пока на территории России.

Давайте преимущества пользователям карт «Мир», их эмитентам. Что же вы принудительно загоняете часть населения в стойло? Почему люди должны получать деньги на карты, которые не принимаются за границей?

Но конкурировать – сложно. Легче взять подневольное население и обязать его принять услуги системы, создавать которую не было смысла.

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