В стойло «Мира»3
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 27.06.2021, 14:29
- 1,822
Показательный пример отношения российского начальства к гражданам.
Пенсионеров в России загоняют в платежную систему «Мир». С 1 июля пенсии будут перечисляться только на карты «национальной платежной системы».
К счастью, российские пенсионеры, живущие за границей, продолжат получать пенсии на карты международных платежных систем. Там «Мир» не ходит. Их бы власти тоже засунули в «Мир», но выбора не было.
Еще можно продолжать получать пенсию на вклад или наличными по почте, проскользнув мимо «Мира».
Вы создали «национальную платежную систему»? Отлично. Конкурируйте с международными системами. Пока на территории России.
Давайте преимущества пользователям карт «Мир», их эмитентам. Что же вы принудительно загоняете часть населения в стойло? Почему люди должны получать деньги на карты, которые не принимаются за границей?
Но конкурировать – сложно. Легче взять подневольное население и обязать его принять услуги системы, создавать которую не было смысла.
Телеграм-канал «Серпом По»