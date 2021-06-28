Видеохит: Уж крадет улов у витебских рыбаков

Видеохит: Уж крадет улов у витебских рыбаков2
- 28.06.2021, 12:52
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Уж очень старался, но проглотить рыбу не смог.
Вот такой предприимчивый ужик забрался в садок с пойманной рыбаками рыбой, чтобы украсть часть улова. Спойлер: у него не получилось.
Вот такое видео сняли витебские рыбаки на озере Лётцы. Нахальный уж забрался в садок с пойманной рыбой и пытался украсть улов, пишет kp.by.
- Рыбы в тот день толком не было, но был наглый ужик. Ловилась немного густера и плотва, - рассказала автор видео Ольга Прудникова. – Уж был довольно крупным и очень старался проглотить рыбу. Но у него это не получилось, рыбка оказалась слишком для него крупной.
Поняв, что полакомиться не получится, уж благополучно уплыл, оставив рыбакам их улов.