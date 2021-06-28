Россия столкнулась с неожиданным обвалом экспорта нефти в Европу 28.06.2021, 14:38

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Доходы нефтяников сжались на 11%.

У российских нефтяных компаний неожиданно возникли проблемы с экспортом нефти в Европу, несмотря на то, что мировой рынок находится в состоянии дефицита, а добыча в стране увеличивается из-за смягчения квот по сделке ОПЕК+, пишет finanz.ru.

В июле через морские порты на европейской территории РФ на экспорт будет отправлено 4,96 млн тонн нефти - на 23% меньше, чем в июне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на график отгрузки через систему «Транснефти».

Через порт Усть-Луги у российских компаний запланирована отгрузка 1,2 млн тонн «черного золота», что на 37% меньше, чем в предыдущем месяце.

Через главный балтийский порт Приморск поставки снизятся на 3%, до 3,1 млн тонн.

Экспорт через Новороссийск, согласно графику, обрушится в 2 раза, до 655 тысяч тонн.

В общей сложности отгрузки нефти из европейских портов составят 6,2 млн тонн. В этот объем включены 1,24 млн тонн «чужой» нефти, в частности из Азербайджана и Казахстана, которая проходит через российскую территорию транзитом.

Официальные данные Федеральной таможенной службы РФ доступны пока лишь за январь-апрель. Они показывают, что физический экспорт нефти из России упал 21,9% относительно первых четырех месяцев прошлого года, до 67,016 млн тонн.

Доходы нефтяников сжались на 11%, до 26,89 млрд долларов.

Июльский провал с экспортом нефти намечается на фоне радужных прогнозов трейдеров о возвращении цен к 100 долларам за баррель и данных ОПЕК о практически рекордном дефиците сырья в мире.

По оценке картеля, во второй половине года из-за массовой вакцинации и снятия транспортных ограничений мировой спрос должен превысить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Разрыв между потреблением и поставками, согласно прогнозу, будет выше, чем в 2011 году (0,95 млн баррелей в сутки), когда начало войны вырезало с мирового рынка Ливию - крупнейшего в Африке члена ОПЕК.

Дефицит нефти также перебьет предыдущий максимум XXI века, установленный в 2007 году (1,35 млн баррелей в сутки).

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