Экономист: Россия не будет компенсировать Минску ущерб от западных санкций 8 29.06.2021, 16:59

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Лев Марголин

Режим может потерять до 10% ВВП.

Свое мнение по данному вопросу считает экономист и публицист Лев Марголин высказал в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок».

Ранее Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси заявил, что «Россия Беларусь в беде не оставит» и что «русские своих не бросают, но и белорусы тоже своих не бросают». Однако Лев Марголин считает, что это лишь «дежурная фраза посла», которая не имеет фактического веса.

– Все понимают, что каждый российский рубль, вложенный сейчас в Беларусь – это выброшенный рубль, поскольку его вернуть практически невозможно, сказал экономист. – Полтора миллиарда долларов, которые цедятся с сентября прошлого года, конечно, проблему ущерба от санкций не решат. Думаю, Россия не будет усиливать свою помощь Беларуси. Скорее даже наоборот: возьмите хотя бы новости о том, что Россия может сократить транзит газа через Беларусь.

По словам Льва Марголина, полтора миллиарда долларов на поддержку Беларуси – это небольшая сумма для России. Он сослался на российских экономистов, которые подсчитали, что Россия могла бы безболезненно тратить на поддержку режима в Беларуси до пяти миллиардов долларов в год. – Но они не хотят этого делать, не видят смысла, – сказал гость передачи «Умные люди».

Экономист также отметил, что Беларусь не сможет компенсировать ущерб, наносимый европейскими и американскими санкциями, за счет российского рынка.

– Это невозможно, причем ни в вопросах экспорта, ни в вопросах импорта. Россия не может заменить нам рынок ЕС в экспортных поставках белорусских удобрений и нефтепродуктов, они «идут» только в Европу. А в плане импорта, у нас, извините, даже семя для осеменения коров закупается по импорту, – сказал Лев Марголин.

Он также подчеркнул, что сейчас Россия не заинтересована в покупке белорусских госпредприятий, поскольку они стали «токсичными».

– Обратите внимание, что два-три года назад перечислялись конкретные предприятия, в которых якобы была очень заинтересована Россия. Это и «Гродно Азот» и «Минский завод колёсных тягачей» и еще ряд предприятий. Сейчас об этом речь не идет, – пояснил Лев Марголин. – Белорусская госсобственность сейчас никому не нужна. Никто ее не хочет покупать, потому что никто не уверен, что эта госсобственность потом сохраниться в случае каких-то политических перемен.

По оценкам экономиста, в случае серьезных секторальных санкций, Беларусь может потерять до 10% своего ВВП. Это произойдет не сразу, поскольку «экономика – очень инертная вещь», которая как паровоз: «она вроде останавливается, но может еще очень много проехать, пока остановится окончательно», сказал эксперт.

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