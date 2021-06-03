Медики сообщили десять новых важных фактов о коронавирусе 2 3.06.2021, 7:50

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Их нужно знать даже тем, кто уже переболел.

Коронавирус все также стремительно прогрессирует по всему мир, исследования этой напасти, которая уже поразила более чем 171 миллион людей, стало главным на сегодняшний день. Но достаточно ли мы проинформированы о COVID-19 спустя год после начала пандемии?

В интернет-пространстве существует много фактов про коронавирус, иногда трудно отслеживать, где миф, а где правда. Издание nv.ua собрало самые важные новые фактов, которые узнали о COVID-19.

1. Вентиляция в помещении имеет значение в борьбе с коронавирусом

По мнению ученых, именно хорошее вентилирование в общественных местах может предотвратить распространение вируса.

Группа из 39 исследователей из 14 стран, в том, заявили, что миру нужны изменения, чтобы снизить передачу болезни b предотвратить следующую пандемию.

В статье опубликованной в Science 14 мая, ученые подчеркивают, что распространение респираторных инфекции можно предотвратить, улучшив состояние помещений, в особенности системы вентиляции.

«Воздух может содержать вирусы так же, как вода и поверхности», — сказала соавтор научной работы Шелли Миллер, профессор машиностроения и экологической инженерии.

Ученые уверены, что такой сдвиг в стандартах вентиляции должен быть аналогичен по масштабу трансформации XIX века, которая произошла, когда в городах начали организовывать системы водоснабжения и централизованной канализации, когда в 1850-х годах люди в Лондоне умирали от холеры, а виной тому были микроорганизмы в загрязненной воде.

2. Индийский штамм коронавируса

Ученый из сингапура Тео Ик Ин заявил в интервью газете Straits Times, что индийский штамм коронавируса может усилить проблемы пандемии COVID-19 в мире из-за скорости его распространения.

Штамм B.1.617 впервые зафиксировали в штате Махараштра (Индия). Штамм с двойной мутацией уже был найден во множестве стран.

Считается, что индийский вариант коронавируса обладает эпидемиологическими, иммунологическими и патогенными свойствами.

Пол Хантер, профессор медицины Университета Восточной Англии, пояснили, что штамм B1.617 имеет две «ускользающие мутации» — E484Q и L452R, которые «вызывают беспокойство у людей».

«По сути, применение того, что мы знаем о других человеческих коронавирусах, предполагает, что вакцина будет еще меньше контролировать это заболевание. Но на данный момент мы не знаем этого наверняка ».

Этот вариант, наряду с другими, такими как бразильский, южноафриканский и кентский штаммы, продемонстрировал способ, которым Sars-CoV-2 может адаптироваться к человеку-хозяину при воздействии селективного давления.

3. Дети могут передавать коронавирус и тяжело болеть им

У детей, в том числе очень маленьких, может развиться COVID-19. Многие из них не имеют симптомов. Те, кто действительно болеет, обычно испытывают более легкие симптомы, такие как субфебрильная температура, утомляемость и кашель. У некоторых детей могут быть серьезные осложнения, но это случается реже. Дети с сопутствующими заболеваниями могут подвергаться повышенному риску тяжелого заболевания.

У детей может возникнуть потенциально серьезное и опасное осложнение. Оно называется мультисистемным воспалительным синдромом у детей (MIS-C) и может привести к опасным для жизни проблемам с сердцем и другими органами тела. В этом состоянии могут воспаляться различные части тела, такие как сердце, легкие, почки, мозг, кожа, глаза или органы желудочно-кишечного тракта

У детей, в том числе очень маленьких, может развиться COVID-19. Многие из них не имеют симптомов. Те, кто действительно болеет, обычно испытывают более легкие симптомы, такие как субфебрильная температура, утомляемость и кашель. У некоторых детей были серьезные осложнения, но это было реже. Дети с сопутствующими заболеваниями могут подвергаться повышенному риску тяжелого заболевания. У детей может возникнуть потенциально серьезное и опасное осложнение.

4. После вакцинации у большинства коронавирус проходит в легкой форме

Отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выявил менее 1000 случаев госпитализации COVID-19 из более чем 100 млн полностью вакцинированных людей.

Всего было выявлено 10262 случая заражения. При этом CDC признает, что, вероятно, занижает количество положительных случаев COVID-19 после вакцинации — поскольку большинство таких заражений проходят в легкой форме.

По предварительным данным CDC за апрель, около 30% инфекций, вызванных прорывом вакцины, протекали полностью бессимптомно. По оценкам, 10% людей с серьезными заболеваниями были госпитализированы и 2% умерли, но важно отметить, что значительная часть этих госпитализаций и смертей не была связана с COVID-19.

Такие явления случаются довольно редко, но все же вопрос, как протекает болезнь при COVID-19 у полностью вакцинированных людей, остается как никогда актуальным.

Эксперты считают, что, хотя прорывные инфекции действительно редки, они также могут происходить чаще, чем предполагают цифры.

5.COVID-19 может провоцировать инсульт у молодых и здоровых людей

Согласно исследовательскому проекту врачей из 32 стран мира, существует скрытый феномен COVID-19, который провоцирует инсульт у молодых людей без каких либо предпосылок к этому заболеванию.

Их исследование, недавно опубликованное в журнале Stroke, показало, что каждый четвертый пациент моложе 55 лет сталкивался с инсультом на фоне коронавируса, без каких либо сопутствующих факторов риска для сосудов.

Из 432 человек с острым ишемическим инсультов, включенных в исследование, 104 (21,4%) были моложе 55 лет. Медики полагают что коронавирус может спровоцировать инсульт даже у здоровых пациентов, у которых он бы никогда не случился, если бы не инфекция — у 105 человек (24,4%) не было ни одного фактора риска этого заболевания.

Необычным было и то, что примерно у 40% пациентов коронавирус диагностировали только после госпитализации с инсультом.

Исследователи полагают, что это открытие указывает на очередной феномен коронавируса, который может вызывать инсульт среди людей, без сопутствующих заболеваний.

6. Вакцина Pfizer безопасна и эффективна для детей от 12 лет и старше

Возможно, самой большой майской новостью, связанной с коронавирусом, стало решение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов распространить разрешение на экстренное использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет в Соединенных Штатах.

Этот рост числа вакцинированных подростков имеет серьезные последствия для детей и их семей. У них не только гораздо меньше шансов заразиться COVID-19, но и они могут вернуться к своим прежним привычкам. Как ранее сообщила HuffPost педиатр Келли Фрадин: «Привитые дети должны иметь больше свободы, чтобы общаться, путешествовать, встречаться с друзьями, петь в хоре, заниматься спортом с высоким контактом и в целом вернуться к нормальному состоянию».

Расширенное разрешение также имеет четкие последствия для хода пандемии здесь, в США. Как поясняет The New York Times: «Вакцинация от COVID-19 среди подростков недавно получивших право на участие, дала столь необходимый импульс национальной кампании США в то время, когда показатели вакцинации упали среди самых старших возрастных групп и в основном застопорились среди молодых людей.»

7. Полностью вакцинированным людям не нужна маска в помещении, в большинстве случаев

Май принес довольно большие изменения в сфере масочного режима. В США полностью вакцинированным людям разрешили снимать маску в большинстве помещений. Исключения составляют случаи, когда местные ограничения говорят об обратном, или если вы работаете в бизнесе или на рабочем месте, где требуются маски. Кроме того, по данным CDC, в общественном транспорте по-прежнему требуются маски.

«То, что мы делаем сейчас с ослаблением ограничений для вакцинированных людей, — это попытка вернуться к той степени нормальности, которую люди, получившие вакцинацию, заслуживают», — сказал Энтони Фаучи, ведущий национальный эксперт по инфекционным заболеваниям в США, передает CNN.

8. У большинства людей, госпитализированных из-за COVID, также наблюдаются долгосрочные симптомы

Одно из крупнейших исследований, посвященных долгосрочным результатам среди людей, госпитализированных из-за COVID-19, показало, что 70% из них все еще борются с симптомами через шесть месяцев после госпитализации. Наиболее распространенными долгосрочными симптомами были одышка, утомляемость и нарушения сна, но люди также боролись с потерей вкуса и запаха, туманом в мозгу, проблемами психического здоровья, болью в груди и лихорадкой.

Исследование действительно указывает на срочную необходимость продолжения исследований COVID на большие расстояния и немедленной практической поддержки тех, кто выздоравливает от вируса.

9. Иммунитет у людей, инфицированных COVID-19, может сохраняться очень долго

Одна небольшая (потенциально) хорошая новость заключается в том, что иммунитет к COVID-19 может сохраняться годами у людей, инфицированным этим вирусом.

Небольшое новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что определенные клетки в костном мозге людей, которые были инфицированы COVID-19 и выздоровели, по сути, запомнили вирус, что означает, что они, вероятно, смогут вырабатывать новые антитела, если столкнутся с вирусом снова в будущем.

Пока неясно, возможен ли подобный иммунный ответ у людей, которые просто вакцинированы против COVID-19.Тем не менее хорошо знать, что люди, заразившиеся COVID-19, действительно могут быть защищены от повторного заражения в течение довольно долгого времени.

10. Коронавирус может внедряться в геном человека

Ученые Массачусетского технологического института нашли доказательства того, что SARS-CoV-2 может внедрять свой генетический материал в ДНК человека.

Ученые отмечают, что это может объяснить, почему переболевшие COVID-19, иногда могут получать положительный результат на SARS-CoV-2 спустя длительное время после выздоровления, пишет MedicalXpress.

Ранее считалось, что причина такого феномена кроется в иммунной системе, которая не может предотвратить вторую атаку коронавируса или в длительной инфекции. Однако теперь появилось доказательства того, что вирус может «прятаться» в неожиданном месте — геноме человека.

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