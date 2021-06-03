Вступили в силу санкции США против госпредприятий белорусского режима 4 3.06.2021, 8:55

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Как они будут действовать?

3 июня вновь вступают в силу санкции США против девяти белорусских предприятий. Соединенные Штаты добиваются освобождения всех политзаключенных.

Решение разморозить эти санкции Министерство финансов США опубликовало еще 19 апреля.

На днях США осудили события, связанные с принудительной посадкой самолета Ryanair 23 мая и приостановили выполнение соглашения с Беларусью о воздушном сообщении. Соединенные Штаты также объявили, что вместе с Евросоюзом разрабатывают новые санкции против режима Лукашенко.

Кто попал под нынешние санкции:

"Белнефтехим»

"Белнефтехим США»

"Нафтан»

"Белорусский нефтяной торговый дом»

"Белшина»

"Гродно Азот»

"Гроднохимволокно»

ОАО «Лакокраска»

ОАО «Полоцк-Стекловолокно»

«Радыё Свабода» наглядно объяснило, как должны работать уже введенные санкции:

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