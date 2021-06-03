Вступили в силу санкции США против госпредприятий белорусского режима

Вступили в силу санкции США против госпредприятий белорусского режима4
- 3.06.2021, 8:55
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Как они будут действовать?
3 июня вновь вступают в силу санкции США против девяти белорусских предприятий. Соединенные Штаты добиваются освобождения всех политзаключенных.
Решение разморозить эти санкции Министерство финансов США опубликовало еще 19 апреля.
На днях США осудили события, связанные с принудительной посадкой самолета Ryanair 23 мая и приостановили выполнение соглашения с Беларусью о воздушном сообщении. Соединенные Штаты также объявили, что вместе с Евросоюзом разрабатывают новые санкции против режима Лукашенко.
Кто попал под нынешние санкции:
"Белнефтехим»
"Белнефтехим США»
"Нафтан»
"Белорусский нефтяной торговый дом»
"Белшина»
"Гродно Азот»
"Гроднохимволокно»
ОАО «Лакокраска»
ОАО «Полоцк-Стекловолокно»
«Радыё Свабода» наглядно объяснило, как должны работать уже введенные санкции: