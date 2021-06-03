Ученые назвали самые распространенные фейки о коронавирусе 2 3.06.2021, 9:18

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Эксперты нашли в соцсетях более шести миллионов постов и репостов с недостоверной информацией.

Сервис вопросов и ответов «Яндекс.Кью» и социальные антропологи из РАНХиГС изучили распространение псевдомедицинских советов, слухов, «фейковых» новостей и поддельных документов, касающихся коронавируса и назвали самые популярные.

Так, антропологи Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) составили список из 244 фейков и посмотрели, как они распространялись в соцсетях с начала 2020 года до середины мая 2021 года.

Эксперты изучили разные площадки, включая Facebook, «ВКонтакте», Twitter, «Одноклассники». Всего они там нашли более 6 млн постов и репостов с разными коронавирусными фейками.

По словам ученых, в начале пандемии больше всего распространялись псевдомедицинские советы и конспирологические теории и фейки, связанные с отрицанием коронавируса. К лету 2020 года их популярность была на минимуме, а снова возросла, когда началась «вторая волна» COVID-19. Зимой 2020-2021 года самыми распространенными были фейки о вреде прививок, сообщает BBC.

Тем временем аналитики «Яндекс.Кью»назвали несколько популярных фейков из разных тематических групп.

«Похоже, что в первую очередь людей интересовало самолечение: во всяком случае, больше всего запросов задавали про «Арбидол» и азитромицин, которые якобы помогают от коронавируса», – сказано в сообщении.

Самый популярный фейк – при COVID-19 надо принимать «Арбидол» и антибиотик азитромицин. Кроме того, очень популярным был фейк о том, что при коронавирусе нужно дышать парами водки и принимать имбирь.

Еще одна группа распространенных фейков относилась к вакцинам. К примеру, один из таких касался Билла Гейтса, мирового правительства и «золотого миллиарда». Среди популярных фейков также была нформация о том, что якобы при вакцинации в организм вводится чип.

Среди антимасочных фейков чаще всего встречался такой, будто носить маски вредно, а также, что в них живут черные черви.

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