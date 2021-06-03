В Эстонии завершились съемки первого художественного фильма о белорусских протестах 3.06.2021, 16:58

Снимала его международная команда.

Выход ленты в прокат запланировали уже через несколько месяцев. «Белсат» пообщался с режиссером, сценаристом и продюсером фильма Борисом Гуцем о причинах и процессе создания картины, а также о будущих показах.

Фото: minskfilm.com

Сюжет пришел сам

На счету Бориса Гуца уже есть номинация на кинопремию «Ника», гран-при кинофестиваля «Окно в Европу», диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России. Но все это за достаточно легкие фильмы – комедии, мелодрамы. Картина же о Минске совсем другого жанра: почти документальное отображение трагических событий августа 2020 года в белорусской столице.

Вместе с тем, отмечает режиссер, даже прошлые его фильмы затрагивали социальные проблемы. Сам же он давно хотел снять фильм о молодой паре, «которая выходит на улицу, и что-то с ней случается».

«Много лет я не мог придумать какой-то вразумительный сюжет. К сожалению, этот сюжет пришел сам 9-11 августа прошлого года. Когда это все начало происходить, мы просто ужаснулись от того, что увидели. Мы увидели чистое зло, о котором просто нельзя молчать», – отметил Борис Гуц.

Фото: minskfilm.com

«Искусство должно отражать действительность»

От действий белорусских силовиков пострадала подруга создателя фильма. Да и сам он, как признается, наполовину белорус, хоть и родился в российском Омске:

«Меня всегда привлекала Беларусь. Любая другая постсоветская страна не настолько мне близка. Все правление Лукашенко я иногда с интересом, иногда с болью, иногда с ужасом наблюдал за изменениями в стране. И когда так резко все произошло, я почти в онлайн-режиме увидел, что полицейский беспредел, который творят у нас в Москве и Питере, – это просто цветочки. Ты не веришь, что может так происходить. Что могут избивать людей, бить и топтать их головы. Невозможно представить, что может человек идти и стрелять из автомата просто так по окнам жилых кварталов. Такие вещи очень сильно откладываются в голове таких восприимчивых к подобным событиям людей, как сценаристы и режиссеры».

Фото: minskfilm.com

По словам режиссера, искусство должно отражать действительность:

«А если в действительности происходят такие страшные вещи, то молчать о них и снимать кино про цветочки, ягодки или романтические комедии, мне неприемлемо».

Жизнь кардинально меняется

Лента – о том, как счастлива молодая пара с большими планами на будущее выходит на улицу, и их жизнь кардинально меняется за полтора часа.

«И я хочу сказать этим фильмом, что это может произойти в любой стране. С любым человеком. Ты просто выходишь на улицу и становишься уничтоженным, растоптанным. Все твои мечты и планы могут рухнуть просто потому, что кто-то решил вывести людей и дать им право убивать, резать, душить и насиловать. Об этом нужно говорить много, часто и везде», – заявил Борис Гуц.

Фото: minskfilm.com

«Российское государство не может поддерживать фильму»

Поиски локации для съемок начались еще в октябре – в России, рядом с Москвой, где живет режиссер. Поскольку сценарий предусматривает перекрытие дороги, было необходимо содействие полиции, пришлось сталкиваться с властями. Но девять городов Подмосковья сразу отказали в помощи.

Дольше всех держалась Тула, где даже были утверждены все локации. Но где-то за неделю до съемок Тульское ведомство культуры выдало документ о том, что снимки в Тульской области невозможны ввиду сложной эпидемической ситуации. Не помог и другой вариант сценария, где не было массовой сцены.

«В кулуарах нам сказали очень просто: российское государство не может поддерживать фильму, так как таким образом оно поддерживает «одну из враждебных сторон дружественного государства», – рассказал Борис Гуц.

В итоге проект был заморожен, а крупные продюсеры разбежались. Тем не менее через некоторое время удалось договориться о сотрудничестве с эстонской студией «LEO Film». Эстонский киноинститут выделил дополнительно часть средств на создание фильма, были получены разрешения на съемки и поддержание военных и полиции. И съемки начались.

Фото: minskfilm.com

Сам процесс был очень коротким, ведь кино снималось одним кадром, без монтажных склеек. Чтобы снять фильм, понадобилось 4 ночи и 7 дублей. Теперь из этих дублей нужно выбрать самый удачный, свести звук, при надобности провести коррекцию. Планируют, что фильм будет готов уже к осени.

Одним из главных консультантов и продюсеров стал бывший политический заключенный Виталий Шкляров. Он среди прочего помогал найти границу между игровым форматом и почти документальным. Многие сцены и реплики были реконструированы с видео, снятых 9-11 августа.

Повлиять на Беларусь фильмом

Хотя фильм «Минск» и станет первой художественной лентой о белорусских протестах, цели «хайпануть и стать первым» у создателей не было, говорит Борис Гуц:

«Мы прекрасно понимали, что эта тема интересует людей во всем мире и особенно в Европе. Я знаю некоторых коллег, которые в России написали, возможно, более сложный сценарий и не так быстро реализуемый. Нам же удалось с помощью эстонских коллег сделать это быстрее. Только поэтому мы и первые».

При этом он осознает возможную критику со стороны белорусских и российских пропагандистов, которые сейчас «могут смешать и нас, и наших актеров, и сам фильм с грязью».

Фото: minskfilm.com

«Но мы просто говорим о том, о чем не можем молчать. Единственное оружие любого кинохудожника и режиссера – это вольность, свобода слова. И самое главное, что нам может помешать, – это самоцензура. Если ты боишься открыть рот, если боишься взять ручку и написать сценарий, если боишься снять фильм. Если я могу как-то повлиять на ситуацию в Беларуси, то только сняв фильм. Это мы и сделали», – рассказал режиссер.

Где и как посмотреть

Дистрибуцию фильма планируют сделать максимально яркой, громкой и широкой, чтобы его посмотрели во всем мире. Небольшую презентацию уже запланировали в Каннах в июле, а большую премьеру предлагают сделать на одном из крупных европейских кинофестивалей (например, в Венеции, Риме или Берлине).

После этого должен стартовать кинопрокат – онлайн и офлайн.

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