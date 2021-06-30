Медики назвали самую полезную для здоровья сердца и долголетия рыбу 30.06.2021, 9:34

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Она также снижает давление и укрепляет иммунитет.

Рыбу советуют включать в рацион как можно чаще. Стало известно, какую пользу может принести один из представителей семейства скумбриевых.

Об этом сообщает (u-news.com.ua https://u-news.com.ua/112642-v-populiarnoi-rybe-nashly-kliuch-k-dolgoletyiu.html).

Речь идет о тунце. Польза этой рыбы для здоровья может быть объяснена содержанием в ней витаминов, минералов и органических соединений. К ним относятся селен, фосфор, железо, магний, цинк и калий, а также омега-3 жирные кислоты. Кроме того, в состав тунца входят витамины В12, B6 и D. Чем же полезен тунец.

Укрепление здоровья сердца

Тунец имеет высокий уровень омега-3 жирных кислот, которые помогают снизить уровень “плохого” холестерина в артериях и кровеносных сосудах. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Американской медицинской ассоциации, женщины, потребляющие большее количество рыбы, включая тунца, а также омега-3 жирные кислоты в добавках, имеют более низкий риск развития ишемической болезни сердца.

Снижение давления

Калий, содержащийся в тунце, является сосудорасширяющим средством и очень хорош для снижения кровяного давления. Снижение артериальной гипертензии может значительно улучшить здоровье, снизив нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это поможет предотвратить сердечные приступы и инсульты, а также такие заболевания, как атеросклероз, говорят исследования.

Укрепление иммунитета

Тунец содержит большое количество витамина С, цинка и марганца, которые считаются антиоксидантами – они являются одними из защитных механизмов организма от свободных радикалов, вредных побочных продуктов клеточного метаболизма, вызывающих хронические заболевания. Однако настоящим чемпионом по стимулированию иммунной системы тунца является селен, утверждают ученые.

Противораковые свойства

Тунец обладает антиоксидантными свойствами благодаря селену и другим питательным веществам, что делает его эффективным средством профилактики некоторых видов рака. Учеными из Американской ассоциации исследований рака было высказано предположение, что потребление рыбы, особенно жирной, может снизить риск развития колоректального рака.

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