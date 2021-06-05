Евросоюз закрыл небо для Беларуси 5.06.2021, 8:03

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Уже на следующей неделе последуют еще более жесткие санкции.

Начатая в Европейском Союзе процедура согласования санкций против государственных белорусских авиакомпаний не встретила возражений, срок подачи которых закончился вчера в 14.00 по западноевропейскому времени (15.00 по Минску). Таким образом, штрафные меры, принятые в ответ на принудительную посадку в Минске рейса Ryanair, вступили в силу с 00.00 часов субботы (01 час по Минску), 5 июня.

Санкции предполагают запрет самолетам «Белавиа» и других белорусских госкомпаний пересекать воздушное пространство всех 27 государств Евросоюза и приземляться в аэропортах в ЕС. Кроме того, европейским национальным авиаперевозчикам запрещается летать в Беларусь.

В заявлении Европейского совета поясняется, что это решение следует из прежних выводов, когда главы государств и правительств ЕС «жестко осудили незаконное принудительное приземление 23 мая в Минске рейса Ryanair, что поставило под угрозу авиационную безопасность».

Как сообщили «Радыё Свабода» источники в Евросоюзе, есть предварительный договор, что в среду представители ЕС введут запрет на въезд и замораживание активов для 7 человек и одной компании в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.

Так называемый «четвертый пакет» санкций ожидается позже - он должен включать около 70 человек и компаний, а также секторальные экономические санкции.

2 июня агентство авиационной безопасности Евросоюза (EASA) выпустило директиву, в которой призвало власти государств EASA обязать национальных авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

Инцидент с пассажирским лайнером ирландского перевозчика вызвал бурную реакцию Европы. Самолет, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая, принудительно посадили в Минске.

Диспетчеры белорусского аэропорта сообщили экипажу об угрозе взрыва на борту. Когда воздушное судно приземлилось, силовики задержали сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницу россиянку Софию Сапегу — они находились на борту.

Сразу после инцидента с бортом Ryanair Брюссель объявил о закрытии воздушного пространства и европейских аэропортов для белорусских авиакомпаний.

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