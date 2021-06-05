Стало известно, какие вакцины от коронавируса могут быть менее эффективными для женщин 5.06.2021, 10:23

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Результаты исследований озадачили медиков.

Сопредседатель Центра женского здоровья, половых и гендерных исследований Сабра Кляйн заявила, что вакцины от коронавируса могут быть менее эффективными для женщин.

Слова исследовательницы приводит Business Insider.

Кляйн опирается в своих выводах на исследования, согласно которым вакцина Pfizer имеет показатель эффективности 96,4% для мужчин. А для женщин – 93,7%. Похожая картина и с вакциной Moderna: 95,4% у мужчин против 93,1% у женщин.

Разница также ощутима и с вакциной от Johnson & Johnson. Для мужчин доля эффективности составляет 68,8%, а для женщин – 63,4%.

По словам Кляйн, результаты исследований "немного озадачивают". По ее словам, обычно у женщин наблюдается более сильный иммунный ответ от вакцины. По ее мнению, в этом случае причина может быть в более высоком уровне эстрогена.

В то же время она не исключила, что есть другое объяснение. В частности, на текущий момент от COVID-19 привито больше женщин, чем мужчин. Также женщины более склонны делать тесты на коронавирус, если у них наблюдаются симптомы. Причина может быть и в возрасте. Cогласно исследованию, людям, заболевшим после прививки от COVID-19, было от 47 до 70 лет. При этом у большинства женщин наступает менопауза с 40 до 60 лет. По словам Кляйн, частично это может объяснять снижение эффективности вакцины. Однако, как отметила эксперт, трудно назвать конкретную причину, почему существует такая разница в эффективности вакцин, без дополнительных исследований.

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