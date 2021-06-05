Комитет Международной федерации журналистов рекомендовал лишить членства лукашенковскую организацию 4 5.06.2021, 11:10

3,332

Свободу журналистам!

Административный комитет Международной федерации журналистов рекомендовал лишить членства лукашенковскую организацию, пишет телеграм-канал «Хартия97%».

«Журналисты заслуживают всесторонней поддержки в это трудное время. Свободу арестованным журналистам!» – сообщает федерация на своей странице в Twitter.

Беларусь в Международной федерации журналистов представляет провластное объединение «Белорусский союз журналистов» во главе с Андреем Кривошеевым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».