Профессор: Собаки обнаруживают коронавирус лучше и быстрее, чем тест-системы 1 5.06.2021, 15:53

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Об этом стало известно по итогам эксперимента, проведенного Французской национальной ветеринарной школой.

Пандемия коронавируса началась всегда полтора года назад, а за это время учёные смогли создать эффективные тест-системы и вакцины для борьбы с недугом. Однако оказалось, что собаки лучше и быстрее тестов могут определить заражение. Об этом стало известно по итогам эксперимента, проведенного Французской национальной ветеринарной школой, пишет healthinfo.ua.

Оказалось, что собаки правильно определяют болен ли человек коронавирусом с вероятностью 97%. Также с точностью в 91% они могут определить, здоров ли человек. Исследователи уже считают, что способности животных можно будет применять в местах массового скопления людей, вроде аэропортов и вокзалов.

"Это отличные результаты, сравнимые с результатами ПЦР-тестов — значительно более надежных, чем тест-полоски. Но собаки, конечно же, их не заменят. Животные могут облегчить массовое тестирование в аэропортах, вокзалах и на концертах, а также помочь выявить тех людей, которым следует сделать ПЦР-тест", - пояснил профессор Жан-Марк Трелуйе.

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