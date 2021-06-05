В Польше более восьми миллионов человек полностью вакцинированы против COVID-19 5.06.2021, 20:35

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С понедельника в стране начнется вакцинация подростков.

Число полностью вакцинированных от COVID-19 граждан Польши превысило 8 млн, что составляет больше 20% от всего населения страны.

Как сообщил «Радио Польша» в субботу уполномоченный по Национальной программе вакцинации министр Михал Дворчик, число полностью вакцинированных от COVID-19 граждан Польши превысило 8 млн. До сих пор в стране было сделано порядка 21,7 млн прививок против COVID-19.

Вакцинация проводится препаратами компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca или вакциной однократного применения от Johnson & Johnson.

Между тем, председатель правительственного Агентства стратегических резервов Михал Кучмеровский сообщил, что сегодня в поступило больше 250 тыс. доз вакцины Moderna. В понедельник в польский регион поступят 2, 1 млн доз вакцины от компании Pfizer. С понедельника, 7 июня, в Польше начнется вакцинация еще одной возрастной группы - подростков от 12 до 15 лет.

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